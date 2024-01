¿La tercera es la vencida? Los atletas del Circuito de Reyes le imploran al cielo

La tercera, ¿es la vencida? Las tormentas y los fuertes vientos hicieron de las suyas, pero los deportistas esperaron pacientemente para ser ellos los únicos protagonistas del Circuito de Reyes.

Esta noche y, si el tiempo lo permite ("cruz diablo" diría alguna persona mayor que ya no soporta los avatares climáticos), se disputará la edición número 66, que desde el pasado viernes 5 de este mes viene sufriendo alteraciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Organizada por la Asociación Alumni, la tradicional competencia se iniciará a las 22 con punto de partida en la intersección de avenida Alem e Irigoyen, para recorrer un total de 8.5 kilómetros establecido en el trazado.

Dos horas antes se desarrollará la caminata familiar, a la cual no hace falta anotarse para formar parte, sino colaborar con un alimento no perecedero. Y, en esta ocasión, no habrá carrera de menores.

Ayer se entregaron los vauchers a los corredores que, ante el corrimiento de fecha, desistieron de participar porque ya tenían otros compromisos asumidos.

En cuanto al recorrido, se mantendrá el mismo que viene realizándose desde 2015: salida por Alem hasta Perú, siguiendo por Charlone, bajando por Don Bosco y continuando en avenida Colón; ahí se doblará en Ángel Brunel para tomar O'higgins y seguir por Alsina hasta el teatro.

Cabe resaltar que Miguel Ángel Guerra tiene en su poder cuatro victorias en el tradicional Circuito de Reyes, siendo el hombre récord del trazado de 8.540 metros.

El oriundo de 25 de Mayo totalizó un tiempo de 24 minutos, 42 segundos 9 décimas en la competencia desarrollada en enero de 2020.

"Mito" pudo quebrar la marca que tenía el maragato Matías Roth, con 24m 47s.

Asimsimo, el año pasado se impusieron el carhuense Cristian Cabrera y la puntaltense María de los Ángeles Pereyra.

Cabrera totalizó 26m 13s, en tanto que luego se ubicó, con un registro de 26m 34, el tresarroyense Ulises Sanguinetti -presente esta noche- vencedor de dicha prueba en siete ocasiones, mientras que en el tercer puesto quedó Lucas Machado, con 26m 59s.

La "Pitu", en tanto, completó el recorrido en 32m 32s, escoltada por la tresarroyense Constanza Luján Garrido (32m 50s), y la atleta de nuestra ciudad Mónica Millamán, con un tiempo de 33m 21s.

Cortes de tránsito

Los puntos donde habrá cortes de tránsito son los siguientes:

- Avenida Alem y Córdoba.

- Intersecciones de Charlone con Malvinas, Avellaneda, Bolivia y Don Bosco.

- Intersecciones de Don Bosco con Charlone, Bravard, Juan Molina, Holdich, Blandengues, Patricios, Roca, Gorriti, Rondeau, Moreno y avenida Colón.

- Intersecciones de avenida Colón con Paunero, Teniente Farías y Don Bosco.

Colectivos

En tanto los recorridos de transporte público que se verán modificados de 19 a 20 horas, según indicó la comuna a través de Bahía Transporte SAPEM, son:

- 500: Nueva Belgrano a Saladero circulará por Av. Alem, Córdoba, Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y recorrido habitual.

- 500: Saladero a Nueva Belgrano por Zelarrayán, Casanova, Alvarado, Uruguay y recorrido habitual.

- 502: Villa del Parque a Villa Rosas por Av. Alem, Córdoba, Zapiola, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, España y recorrido habitual.

- 502: Villa Rosas a Villa del Parque por Rodríguez, Alvarado, Uruguay y recorrido habitual.

- 503: Villa Rosas a Chango Más por Brickman, Rondeau, Zelarrayán, Casanova, 12 de Octubre, López Francés y recorrido habitual.

- 503: Chango Más a Villa Rosas por Tombesi, Urquiza, Caronti, Blandengues, Güemes y recorrido habitual.

- 504: Hosp. Penna a Ing. White por Brown, Donado, Emilio Rosas, Av. Colón y recorrido habitual.

- 504: Ing. White a Hosp. Penna por Av. Colón, Paunero, O`Higgins, Tte. Farias, Bolivia, Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 505: Rosendo López a Pampa Central por Brown, Vieytes, Blandengues y recorrido habitual.

- 505: Pampa Central a Rosendo López por Roca, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 506: Villa Muñiz a Villa Nocito por Lavalle, España, Berutti, Moreno y recorrido habitual.

- 506: Villa Nocito a Villa Muñiz por Rondeau, Viamonte, Darregueira, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 507: Hospital Municipal a Harding Green por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Pueyrredon, Israel y recorrido habitual.

- 507: Harding Green a Hospital Municipal por Brandsen, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayan y recorrido habitual.

- 509: Alternativa a Miramar por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Las Heras y recorrido habitual.

- 509: Miramar a Alternativa por Sarmiento, 12 de Octubre, Caronti, Zelarrayán y recorrido habitual.

- 512: Parque de la Ciudad a 5 de Abril por Mendoza, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 513 Bº Los Alpatacos a Viajantes del Sur por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Villarino, Chiclana y recorrido habitual.

- 513EX: Harding Green a UNS (ida y vuelta) por Fitz Roy, Las Heras, Corrientes, 12 de Octubre, Paraguay, Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 514: Coca Cola a Maldonado por San Martín, Belgrano, Donado, Berutti, Castelli y recorrido habitual.

- 514: Maldonado a Coca Cola por Rondeau, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 516: Bº Cooperación a Villa Italia por Mitre, 19 de Mayo, Gorriti, Güemes, Saavedra, Fitz Roy y recorrido habitual.

- 516: Villa Italia a Bº Cooperación por Brandsen, Undiano, Brown, Vieytes, 11 de Abril, Zelarrayán y recorrido habitual.

- 517: Parque de la Ciudad a Espora por Güemes, Saavedra, Fitz Roy y recorrido habitual.

- 518: Bº Universitario a Villa Serra por Estomba, Gorriti, Güemes, Saavedra, Donado y recorrido habitual.

- 518: Villa Serra a Bº Universitario por Brickman, Islas Malvinas, Rondeau y recorrido habitual.

- 519: Gral. Daniel Cerri a Pedro Pico por Juan Molina, Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Chiclana y recorrido habitual.

- 519 A: Paraje Don Ramiro a Patagonia por Mitre, Las Heras, Corrientes, H. Yrigoyen y recorrido habitual.

- 519 A: Patagonia a Paraje Don Ramiro por Sarmiento, Napostá, Belgrano, Lamadrid, Sarmiento y recorrido habitual.

- 520: A Cabildo por Lamadrid, Belgrano, Brown, Vieytes, Juan Molina, Salta, Mitre, Caronti, Blandengues Güemes, Saavedra, Fitz Roy, Las Heras, Corrientes, H. Yrigoyen y recorrido habitual.

- 520: Regreso de Cabildo por Sarmiento, Napostá, Belgrano y recorrido habitual.

- 520: Aeropuerto ida por Lamadrid, Belgrano, Soler, España, Berutti, Fitz Roy, Las Heras, Corrientes, H. Yrigoyen y recorrido habitual.

- 520: Aeropuerto vuelta lo hará por Sarmiento, Napostá, Belgrano y recorrido habitual.

- 521: Bosque Alto (vuelta) por Av. Alem, Córdoba, Estomba y recorrido habitual.

- 521: Bosque Alto (ida) por Casanova, Alvarado, Uruguay, Av. Alem y recorrido habitual.