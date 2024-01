Emiliano Vecchio y su salida de Racing: "Hay ciclos que se cumplen y hay que salir"

Racing se está moviendo con intensidad en el mercado de pases. A la llegada de Gustavo Costas como entrenador se le sumaron seis refuerzos y todavía están en búsqueda de algún defensor central.

Además, se dieron varias salidas y en La Academia no estuvieron exentos de las novelas: se dio la polémica con Emiliano Vecchio, que faltó inesperadamente a los primeros entrenamientos y terminó firmando la rescisión de su contrato.

Este viernes, el volante rompió el silencio desde su partido y habló de todo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La decisión es mía, que se la comuniqué a Racing, siempre con la mejor predisposición, ayudando en toda la etapa de lesión que fue muy dura. Agradezco al club por entenderme este tiempo, ya está firmada la recisión. Fue un año muy duro este de la lesión, nuna me había lesionado tan grave. Tuve personas que me acompañaron para salir adelante, el club fue increíble, lo tuve a Capria muy cerca, me ayudó mucho", explicó el futbolista de 35 años.

"Con Gustavo Costas no hablé, no tuve contacto. Tuvo palabras muy lindas hacia mí en la conferencia y estoy agradecido, pero lo mejor es ir a otro lado, probar en otro club", agregó.

Uno de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión fue una relación tirante con varios referentes del plantel.

"Con Gaby (Arias), Leo (Sigali) e Iván (Pillud) teníamos discusiones lógicas de cualquier grupo de trabajo. Tomamos mate en utilería. Se dijo mucho de afuera", aclaró.

Además, también habló del supuesto conflicto con el exDT Fernando Gago.

"Me enojé como cualquier jugador que no lo ponen, pero viéndolo de afuera no estaba bien para jugar. Fue una decisión de Fer, no me veía para competir y hoy siento que no estaba al 100%", reconoció.

Vecchio habló de su futuro y reveló los equipos donde no jugaría

"Estoy viendo, ayer firmé la recisión. Hablamos con algunos clubes pero la decisión la tengo que tomar con tiempo, tengo una familia y no es fácil movernos a otro lugar. Dependeremos lo que nos convenga. Grazzini me llamó para Platense, le agradecí y le dije que no me quería apresurar en tomar una decisión", explicó Vecchio, que está en pareja con Mercedes Blanco, hija de Víctor Blanco, presidente de Racing.

"La semana que viene defino mi futuro. Yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera. Estoy un poco baleado, pero puedo seguir un poco más, ja. Le tengo mucho respeto a todos los clubes, pero claramente no jugaría en Newell's o Independiente. Reconozco la grandeza de esos dos clubes, pero por el amor a Central y Racing no iría", manifestó, y confirmó que no regresará a Rosario Central.

"Es el último campeón y mi puesto está ocupado por Malcorra, que hizo un torneo excelente. Por ahora lo voy a ver desde afuera. En Central tuve uno de mis mejores pasos de mi carrera", completó.