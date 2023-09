Burlando reveló cuál fue el último deseo de Silvina Luna y prometió cumplirlo

A poco más de una semana del fallecimiento de Silvina Luna, Fernando Burlando reveló cuál fue el pedido que le hizo la modelo antes de morir y aseguró que ya se puso en marcha para cumplirlo.

En ese sentido, el abogado aseguró que Silvina le había manifestado crear y producir la serie sobre el caso del polémico cirujano Aníbal Lotocki.

“Ella (Silvina) me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki”, explicó Burlando en una nota que le brindó a Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

A su vez, el letrado contó en detalle cuál había sido la última voluntad de la actriz, quien quería que se esclarezca su caso y pedía Justicia por la situación en la que quedó tras las operaciones que se realizó con Lotocki.

“El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, destacó Fernando.

Además, el abogado advirtió que hará lo posible para cumplir el deseo de la modelo y aseguró que trabajará a la par de Ezequiel Luna, hermano de Silvina, para llevarlo a cabo.

“Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Ezequiel, su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”, precisó Burlando.

Fernando Burlando, sobre la posibilidad de que Aníbal Lotocki vaya preso

El abogado, por otra parte, se refirió a la posibilidad de encarcelar al cirujano plástico, quien le inyectó metacrilato a muchos de sus pacientes, quienes se convirtieron en víctimas.

“Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso", sentenció Burlando. Y explicó: "Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión".

Sobre cómo continuará el caso, Fernando advirtió: "Lo que se viene ahora es evaluar si frente a esta condena que existe y la gran cantidad de causas que hay abiertas en contra de Lotocki en plena investigación, no hay una situación de riesgo procesal”. (Clarín)