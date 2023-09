El reencuentro de Jorge Rial con los médicos que le salvaron la vida

Jorge Rial, en abril pasado, viajó de vacaciones a Colombia cuando repentinamente sufrió un infarto que hizo peligrar su vida. De hecho, el conductor de Argenzuela (C5N) estuvo diez minutos sin señales según confirmaron los estudios que le realizaron en la Clínica del Country.

Fue el equipo médico de dicha institución quien reanimó al periodista y lo asistieron en su momento más crítico . Agradecido con ellos, Jorge decidió regresar a tierras cafeteras para hacerles un homenaje en persona, tanto a los médicos y enfermeras que le salvaron su vida.

“Les presento a todos mis ángeles guardianes colombianos. Todos me salvaron la vida. No solo por ser excelentes profesionales sino por ser bellísimas personas”, escribió en su cuenta de Instagram en una publicación que acompañó con un video con imágenes suyas junto al personal del nosocomio y con la canción "Héroes" de fondo de David Bowie.

“Desde Milena hasta la última/último enfermera/o que me bañó, me cuidó, me traía los medicamentos o simplemente me sonreían”, destacó el conductor en el sentido texto que publicó en las últimas horas en sus redes sociales.

“Omar, el hombre que no dudó en estar encima mío solo con sus manos y sus ganas para arrebatarme de la muerte. La doctora Carolina Guarin, jefa de la UCI, que aún se empeña en llamarme Jorgito. Y se agradece. Y el doctor Castañeda, quien también se empecinó en mantenerme con vida. Su voz fue la primera que escuché cuando desperté”, continuó, visiblemente agradecido.

“Fue una alegría volver a verlos y abrazarlos. Agradecido para siempre. Parte de mi vida hoy le pertenece a Colombia. Y pude irme caminando de la Clínica del Country. Era una cuenta pendiente. Gracias. Gracias. Gracias”, sentenció Jorge, con una foto desde la puerta del Hospital.

Los días dramáticos que vivió Jorge Rial en Bogotá

A mediados de mayo, tras haberse recuperado del infarto que sufrió en Colombia, Jorge Rial contó en primera persona los dramáticos días que vivió en Bogotá.

“Fue muy angustiante lo que pasamos todos en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó”, había dicho el conductor de Argenzuela (C5N) en su regreso a la televisión.

“La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, detalló sobre el momento más dramático que atravesó en su inesperada internación.

“Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y se negó a dejarme ir. Todavía no lo asumo. Lo cuento y parece que estoy tocando la historia de otro, pero es la mía. Realmente fue terrible y tuve mucha suerte”, agregó Rial, visiblemente emocionado al mencionar al enfermero que le salvó su vida.

También, relató el momento en que intentaron reanimarlo y no podían: ”La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”.

"Me tengo que recuperar físicamente para volver porque estoy muy cansado y me cuesta mucho caminar cinco cuadras. Estoy comiendo mucho mejor, bajé casi siete kilos, perdí un kilo por día en la UCI. Tengo que recuperar peso, masa muscular y la voz. También debo hacer ejercicios porque es una recuperación lenta", había dicho en esos primeros días de recuperación. (Clarín)