La divertida reacción de la Joaqui en Got Talent: “La próxima los torteo”

Cada noche, el jurado de Got Talent compuesto por Abel Pintos, Florencia Peña, Emir Abdul y la Joaqui recibe nuevos participantes quienes se animan al big show de Telefe para demostrar lo que saben hacer y conquistarlos tanto a ellos como a la audiencia y a la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, quien tiene la posibilidad de hacer pasar directamente a semifinales al concursante que lo haya visto deslumbrar sobre el resto gracias al botón rojo. En consecuencia, la emoción, el debate y las opiniones cruzadas abundan en cada programa.

Este viernes la Joaqui sorprendió a los presentes en el estudio y a la audiencia televisiva por una insólita reacción que tuvo contra dos de sus compañeros: Flor y Emir.

Se dio tras la performance de Matías, un joven que se subió al escenario y cantó una canción pero no con su voz normal sino que por lo contrario imitando las voces de varios famosos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Matías. Bueno, algunas voces eran muy buenas, otras eran más complicadas. Había, obviamente, de Moria (Casán) por ejemplo, algunas cositas que salían bien y otras media rara. Tenés que trabajar más. Porque la imitación es una cuestión de oído. Y de práctica”, sostuvo Florencia Peña mientras el resto de sus compañeros la escuchaban atentamente.

Luego llegó el turno de Emir, quién también expresó por qué no le gustó la presentación. “A mí lo que me pasó, y por eso puse la cruz, era porque te faltaba creértela en el escenario. Eras como un pollito mojado, con miedo. Y si me dejaste enojado porque sos muy bueno y si realmente le dabas esa seguridad, seguramente sonaba increíble. Metele seguridad porque sos muy bueno. Encima la edad que tenés, guacho, metele”, concluyó Emir a lo que el concursante le agradeció su consejo.

Ante la risa del público por la expresión que utilizó el jurado en su cierre final para motivar al participante, Emir se dio vuelta y les preguntó: “¿De qué se ríen?”. Algo similar había ocurrido antes con Flor Peña.

En ese momento la Joaqui no pudo evitar la opinión y arremetió contra sus compañeros: “Me vuelven a tratar mal al público una vez y los torteo”, lanzó generando una ovación de los presentes.

Acto seguido, la jurado dio su devolución: “No, ahora hablando en serio y con propiedad el de L-Gante, te salió igual. Él habla todo el tiempo así. Después me pasó lo mismo que a mí, en eso tenés razón. Es como que sos buenísimo y te sentía como muy para adentro. Pero bueno, es difícil, ¿viste? Cada uno sabe a qué situaciones de la vida se ha enfrentado para que le cueste confiar en uno mismo. Pero deberías confiar más en vos”, cerró la jurado.

Por último llegó el turno de Abel Pintos quien le dio su devolución a Matías y que, según lo que dijeron sus compañeros, todo apuntaba a que no iba a seguir en competencia. “¿Hace cuánto te dedicás a esto?”, indagó el cantante a lo que el concursante contestó que inició en la pandemia.

“Claro, hace dos años, tres años. O sea que casi no tuviste tiempo de hacer esto para el público. A lo que voy es que falta esa confianza de escenario de saber que realmente trajiste algo que está increíble. Yo pienso que en un par de años más te plantás acá y nos dejas de boca... Perdón, de cara a todos”, concluyó el artista.

En tanto, el participante se despidió contento por su paso por el programa y le agradeció a los profesionales cada uno de sus consejos. (Infobae)