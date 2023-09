Eliminatorias: Uruguay, con el debut oficial de Bielsa como DT, recibe a Chile

El seleccionado de Uruguay, con el debut oficial del entrenador argentino Marcelo Bielsa, recibe a Chile, dirigido por su compatriota Eduardo Berizzo, en un encuentro de la fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El partido se juega en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 20, con el arbitraje del argentino Darío Herrera, el VAR a cargo de Mauro Vigliano y televisación de TyC Sports.

La expectativa por el debut oficial de Bielsa en la "Celeste" llegó a su fin, luego de los amistosos ante Nicaragua (4-1) y Cuba (2-0), ahora llegó la hora de la verdad, por los puntos ante Chile para llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Bielsa reemplazó a Diego Alonso en el cargo luego del fracaso del seleccionado "Celeste" en Qatar 2022, en donde fue eliminado en fase de grupos y con él llegaron las mayores expectativas, no solo aguardando mejores resultados sino también ligadas a un cambio de esquema y estilo, más ofensivo, vertical y ambicioso.

No es un entrenador "común" el rosarino. Su vehemencia para estar a cargo del equipo y a la hora de dar el mensaje al jugador, su particulares monólogos en las conferencia de prensa (única vía para hablar con él) y la toma de decisiones que no resisten oposición.

El DT marcó el terreno al no citar a dos "próceres" como Luis Suárez y Edinson Cavani, pese a la presión de la prensa, que consideró un destrato el no comunicarse con ambos delanteros para hacerles saber que no serían convocados y los motivos de la determinación,

Bielsa tiene como objetivos la clasificación para 2026 y la Copa América 2024, también en Estados Unidos: la exigencia es grande, tiene muchos jóvenes talentosos como Federico Valverde, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, sumado a una notable camada que tiene como base al campeón mundial sub-20 en Argentina y del cual puede sumar elementos.

En el debut en las Eliminatorias jugaría con un dibujo táctico 4-2-3-1, con línea de cuatro en defensa, más adelantados Valverde y Ugarte, con el riverplatense Nicolás De La Cruz, como asistente de Facundo Pellistri por derecha, Araújo, por izquierda y Darwin Núñez comandando el centro del ataque en la posición del "Pistolero" Suárez.

No será un partido más para Bielsa tomando en cuenta al rival ya que él llevó a Chile a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y tiene muy buenos recuerdos de su paso por allí.

Chile no llega en un buen momento. El proceso de Berizzo no está bien visto, ya que dirigió 11 cotejos con tres triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El entrenador argentino, ex DT de Paraguay, no tiene mucho margen para el error y el debut no podía ser más duro.

El Chile actual solo cuenta con tres jugadores de la "Generación Dorada" que fue bicampeona de América al vencer a Argentina en definición con tiros desde el punto penal en 2015 (en Chile) y 2016 (Estados Unidos): Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Existe además una conexión especial entre Bielsa y Berizzo, vinculados por Newell's Old Boys.

Los dos surgieron de "Ñuls", Bielsa fue su DT en los títulos de 1991 y 1992, y luego el "Toto" fue su ayudante de campo en su paso por Chile.

El encuentro de ambos técnicos vendrá acompañado de la potente carga emocional de una relación que suma 41 años.

Chile llegó a Montevideo con cuatro bajas: Eugenio Mena (fractura de tibia y peroné), Javier Altamirano (lesión de Isquiotibiales), Damián Pizarro (fractura de metacarpiano) y Bruno Barticciotto (lesión de isquiotibiales).

En el historial de eliminatorias jugaron 18 veces, con 10 victorias de Uruguay, cuatro de Chile y cuatro empates. Con los orientales como locales, hay ocho triunfos uruguayos y un empate en noviembre de 2007, 2-2 en el camino a Sudáfrica.







Probables formaciones



--Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña y Joaquín Piquerez; Federico Valverde y Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

--Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Marcelino Núñez; Ben Brereton y Alexis Sánchez. DT: Eduardo Berizzo.



Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: Centenario, de Uruguay.

Hora de inicio: 20

TV: TyC Sports