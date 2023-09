Tras los polémicos dichos sobre Checo, el asesor de Red Bull se retractó

Los dichos del austríaco Helmut Marko de las últimas horas, refiriéndose despectivamente a Sergio Pérez, piloto de Red Bull, causaron polémica y un enorme disgusto en el mundo de la Fórmula 1.

El asesor de la escuadra campeona del mundo apuntó con el mexicano días atrás, asegurando que "es sudamericano y por eso su cabeza no está tan centrada como la de Max Verstappen o Sebastian Vettel".

Dicho esto, inmediatamente se generó un repudio total en redes sociales, hasta de los propios actores de la máxima categoría, por lo que Marko no tuvo más alternativa que intentar "maquillar" sus declaraciones.

"Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un neerlandés", intentó aclarar Marko, aunque, detrás de sus primeras afirmaciones, se esconde el deseo de prescindir del mexicano y sumar al equipo al inglés Lando Norris.

Quien naturalmente se hizo eco de esto fue el propio Checo Pérez, escolta en el campeonato de su coequiper Max Verstappen, aunque restándole importancia. Al menos ante la opinión pública, habrá qué ver qué sucede en el seno interno de Red Bull.

"La verdad no me molesta que Helmut diga que soy un sudamericano lento e inconsistente. Porque no es cierto, yo no soy sudamericano", aseguró, con cierto tono de broma y chicana.

Sea como fuere, el pensamiento de Marko se contrapone absolutamente con la historia misma de la F1. Desde 1950 a la fecha, la máxima tuvo pilotos latinos campeones del mundo e inmersos en el listado de mejores de todos los tiempos...