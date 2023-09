Dura crítica de Brian May a la subasta de objetos de Freddie Mercury

Brian May, guitarrista de Queen.

La subasta de los objetos históricos del cantante Freddie Mercury comenzó ayer en la reconocida casa Sotheby´s. El primer objeto en ser vendido por una gran cantidad de dinero fue el gran piano Yamaha que el músico adquirió en 1975: pagaron 2,1 millones de dólares por el. Mientras tanto, su amigo y compañero de banda, Brian May, criticó duramente la venta de los recuerdos y advirtió que el cantante estaría devastado.

En un descargo en su cuenta oficial de Instagram, el guitarrista expresó, “No puedo mirar. Para nosotros, sus amigos y familiares más cercanos, es muy triste”

La publicación fue acompañada de una foto de Mercury tocando una guitarra de May. “Lo extrañamos mucho”.

En medio de su indignación por lo que ocurre en la casa de subastas declaró: “Los efectos personales más íntimos de Freddie y los escritos que formaron parte de lo que compartimos durante tantos años pasarán por el martillo, serán vendidos al mejor postor y se dispersarán para siempre”.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar e inundaron rápidamente la publicación de May. Muchos de ellos se mostraron desconformes con la ex novia del cantante, Mary Austin, quien es la dueña de todas las posesiones que dejó el cantante luego de su muerte en 1991.

Uno de los fans del cantante sentenció, “¡¡La codicia es asquerosa!!”, mientras que otro escribió “Yo también tengo una tristeza terrible”.

Muchos de sus seguidores esperaban que se creara un museo en honor a Mercury dónde pudieran apreciar la historia de los objetos y que las ganancias se destinaran a organizaciones benéficas de la lucha contra el SIDA.

La pieza estrella de la primera de seis sesiones dedicadas este mes a Mercury, se vendió por 1,74 millones de libras (2,18 millones de dólares), por debajo de las estimaciones previas de hasta 3 millones de libras (3,77 millones de dólares).

Diversos manuscritos del músico, así como una extensa colección de obras de arte, muebles y prendas de vestir, han sido contemplados por más de 100.000 personas durante el mes que han estado expuestos en Londres este verano.

En total, Sotheby’s rematará este mes cerca de 1.500 objetos que permanecían en Garden Lodge, el edificio de estilo georgiano que Mercury adquirió en el acomodado barrio londinense de Kensington en 1980.

El piano Yamaha de media cola de Freddie Mercury.

El primer lote de la venta de este miércoles fue precisamente una de las puertas de la mansión, en la que cientos de fans dejaron escritas sus condolencias en los días posteriores a la muerte del cantante, que alcanzó las 412.750 libras (519.100 de dólares), tras un largo tira y afloja de 15 minutos entre varios compradores.

Una libreta con letras manuscritas para el séptimo álbum de Queen, “Jazz” (1978), y los característicos ropajes de estilo monárquico que Mercury lució en la célebre gira “Magic tour” de 1986, están también en el punto de mira de los compradores.

Fueron asimismo protagonistas de la subasta algunas de las obras que el músico coleccionaba, como un retrato del francés James Tissot, ”Type of Beauty: Portrait of Mrs. Kathleen Newton", adquirido por 482.600 libras (607.000 de dólares), y la obra de Pablo Picasso “Jaqueline au chapeau Noir”, que se remató por 190.500 libras (239.600 de dólares).

Antes del comienzo de la subasta, Sotheby’s divulgó una nota en la que el músico Elton John, amigo íntimo del líder de Queen, ensalzó su figura.

“Freddie y yo compartíamos el amor por coleccionar e intercambiamos muchos regalos durante mucho tiempo, incluidos algunos dentro de esta subasta. Era bondadoso, generoso y divertido y la tragedia del sida se lo llevó demasiado pronto del mundo”, dijo el compositor de “Rocket Man”. (Infobae)