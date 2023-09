Balearon la casa de la familia del médico asesinado en Morón

Un grupo de delincuentes baleó la casa de Juan Carlos Cruz, el médico asesinado hace casi un mes en el partido bonaerense de Morón.

El episodio ocurrió el último lunes, cerca de las 19, cuando la familia de la víctima pegaba carteles en la vivienda para pedir justicia ya que este domingo se cumplirá un mes del crimen.

La secuencia, que dura apenas unos segundos, quedó registrada por las cámaras de seguridad que muestran cómo dos motochorros pasaron por el frente de la vivienda y comenzaron a disparar.

En el video también se observa que los vecinos, que miraban cómo eran pegados los afiches, debieron resguardarse en sus casas por la lluvia de balas que los sorprendió.

“Yo no estaba ahí en ese momento; cuando mis sobrinas me reenviaron el video de las cámaras de seguridad, pude ver que no era que había otras personas, no fue para otra casa", señaló Marcelina, hermana del médico.

La mujer también insistió: “Todos podemos ser víctima de tales acciones de violencia y que en este caso se cobró la vida de mi hermano”, dijo en diálogo con A24.

El hecho ocurrido el 10 de agosto ya tiene a todos sus responsables detenidos. Se trata de tres jóvenes menores de edad que pasados los días del crimen se entregaron a distintas comisarias de la provincia de Buenos Aires.

Todos están acusados de haber asesinado de un tiro en la cabeza al profesional de la salud que trabajaba en el Hospital Ramón Carrillo.

Por este motivo, fueron imputados por los delitos de “robo agravado por el empleo de arma de fuego y homicidio criminis causa”, según dijeron los informantes.

A pesar de que todos fueron aprendidos por el asesinato del hombre de 55 años, la familia insiste que detrás del tiroteo del lunes pasado hay otro conflicto: “Nosotros fuimos a pedir a los testigos que hablen, que cuenten que vieron pasar a estas personas por la vereda, pero la gente no quiere declarar que vio a los delincuentes. Es un barrio de trabajadores, no se quieren meter porque tienen miedo”.

Los investigadores creen que la balacera está relacionada a que los delincuentes se fugaban de la Policía bonaerense y que dispararon para asustar. No hay detenidos. (NA)