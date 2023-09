Juegos Olímpicos: el automovilismo y el flag football deberán esperar

El Comité Olímpico Internacional (COI) comunicó que la decisión sobre el programa deportivo y la inclusión de una disciplina en particular de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se tomará "más adelante" y no este viernes, como se esperaba en un principio.

Sucede que se reprogramó una reunión de la Junta Ejecutiva debido a "discusiones en curso" entre el COI y el comité organizador, mientras que también se anunció que se pospuso una conferencia de prensa en línea que se suponía que tendría lugar el mismo día.

"Debido a las discusiones en curso entre el COI y el Comité Organizador, la Comisión del Programa Olímpico aún no ha tenido la oportunidad de celebrar su reunión para preparar su recomendación final para la Junta Ejecutiva del COI", informaron.

Hay diez deportes que pugnan por ser olímpicos en 2028; algunos ya han aparecido en Juegos anteriores, bien como disciplina de competencia o a manera de exhibición, mientras que otros son enteramente novedosos.

Se trata del críquet, el flag football, el béisbol, el sóftbol, el lacrosse, el breakdance, el kárate, el kickboxing, el squash y el automovilismo, que no definió cómo competiría (se especula con una carrera de kartings).

También se espera una actualización por parte de la Junta del COI sobre el pentatlón moderno y el levantamiento de pesas, cuyo futuro es incierto después de París 2024.

Se espera una decisión antes de la 141ª sesión del COI en Mumbai, prevista del 15 al 17 de octubre.

A propósito, el presidente del COI, Thomas Bach, habló recientemente de su admiración por el críquet, especialmente por el formato corto, e insinuó que le gustaría que el deporte se incluyera en Los Ángeles 2028. "Con el formato tradicional no podríamos haber incluido el críquet en el programa olímpico, pero con un formato T20 esto sería muy posible", admitió.

La anterior y única aparición del críquet en los Juegos Olímpicos fue en 1900, cuando lo disputaron sólo dos equipos.

De los deportes preseleccionados, el sóftbol fue incluido en las ediciones de 1996 y 2008, antes de regresar a Tokio 2020 junto al béisbol, que también apareció como deporte oficial en los Juegos Olímpicos entre 1992 y 2008.

El lacrosse fue un evento oficial en los Juegos Olímpicos de 1904 y 1908, mientras que el break dance debutará en París 2024. El kárate debutó en Tokio 2020, pero quedó fuera del programa de los Juegos de París. En tanto, el kickboxing y el squash nunca se han celebrado en los Juegos Olímpicos de verano.

El "fútbol de banderas" es otro deporte que aún no ha aparecido en los Juegos Olímpicos y la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) ha señalado que estaban "entusiasmados con la perspectiva de ser incluidos en Los Ángeles 2028".

Por último, el deporte motor fue incluído en 1900, aunque no hay claridad sobre si aquellos eventos fueron oficiales o no. (con información del COI y de Inside The Games)