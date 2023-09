Eliminatorias: Colombia-Venezuela y Paraguay-Perú, con tres técnicos argentinos

El seleccionado colombiano de fútbol, con el entrenador argentino Néstor Lorenzo, recibe hoy a Venezuela, con Fernando Batista como director técnico, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comienza a las 20 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

El nuevo formato de competición establece que los primeros seis se clasificarán de manera directa al torneo mundialista (que por primera vez tendrá 48 equipos participantes) y que el séptimo afrontará el repechaje con el seleccionado de otra confederación, que todavía no está determinado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Colombia participó a lo largo de su historia en cinco mundiales (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018) pero no estuvo en Qatar 2022, después de un ciclo complicado desde lo deportivo.

En el conjunto cafetero desembarcó Néstor Lorenzo -en junio del año pasado-, con la idea de darle una nueva idea al fútbol colombiano, que ya no cuenta con todas las figuras que lo dejaron en los cuartos de final de Brasil 2014 -su mejor participación mundialista- y lo clasificaron también a Rusia 2018.

En cuanto a Venezuela, que no continuó con el proyecto de José Néstor Pékerman debido a diferentes incumplimientos contractuales, es el comienzo oficial al ciclo de Fernando "Bocha" Batista, quien deberá hacer lo imposible para llevar al Mundial por primera vez a sus dirigidos.

Si bien es verdad que Venezuela no es más un seleccionado débil como en otros tiempos, aún no dio el salto de calidad y sigue siendo el único de Sudamérica en no haber participado nunca en un Mundial.

En un total de 41 partidos oficiales y amistosos disputados entre sí, Colombia domina el historial con 19 victorias, siete triunfos de Venezuela y 15 empates.





Probables formaciones

--Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez o Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

--Venezuela: Joel Graterol; Wilker Ángel, Jon Aramburú, Yordan Osorio, Jhon Chancellor; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yefferson Soteldo; Salomón Rondón, Jefferson Savarino, Josef Martínez. DT: Fernando Batista.



Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).

VAR: Wagner Reway (Brasil).

Cancha: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 20.

TV: DSports.

--------------------------------------------------

Dos que van por la revancha

El seleccionado de Paraguay, con el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, y su par de Perú darán inicio mañana a la primera jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 que se desarrollará del 11 de junio ​al 19 de julio de manera conjunta entre Canadá, Estados Unidos y México.

El encuentro se juega desde las 19.30 (hora de Argentina) en el estadio Antonio Aranda Encina, ubicado en Ciudad del Este, cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y su compatriota Leodán González en el VAR y la transmisión estará a cargo de la señal de cable DSports.

Los paraguayos no clasificaron al Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina consiguió su tercera estrella con Lionel Messi como figura destacada, al terminar en la octava posición de las Eliminatorias pasadas con 16 puntos, a 29 del líder Brasil (45).

Mientras que los peruanos, con el entrenador "gaúcho" Ricardo Gareca en el banco de suplentes, tampoco estuvieron presentes en la cita máxima del fútbol mundial tras haber caído ante Australia por penales (5-4), luego del empate sin goles durante los 90 minutos del repechaje intercontinental.

En esta ocasión el reemplazante del "Tigre" es Juan Reynoso, quien rearma el equipo para el debut ante los paraguayos contando como titulares con el lateral derecho Luis Advíncula (Boca Juniors) y el atacante Paolo Guerrero, de último paso por Racing Club de Avellaneda.

Ambos representativos se enfrentaron en la 18va. y última jornada de las últimas Eliminatorias con victoria por 2 a 0 de los peruanos en condición de local en el estadio Nacional de la ciudad de Lima.

El historial entre Paraguay y Perú registra un total de 56 enfrentamientos, entre Eliminatorias, Copa América y amistosos, con 23 triunfos de la "Albirroja", 18 de Perú y 15 empates.



Probables formaciones



--Paraguay: Rojas o Coronel; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros; Miguel Almirón, Mathias Villasanti, Cubas o Gómez y Ramón Sosa; Gabriel Ávalos y Alejandro Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

--Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, André Carrillo, Andy Polo y Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.



Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Leodán González (Uruguay).

Estadio: Antonio Aranda Encina (Ciudad del Este).

TV: DSports.

Hora: 19.30.