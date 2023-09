Batistuta desmintió su posible candidatura en Italia: "No participo en política"

El exfutbolista argentino Gabriel Batistuta desmintió por medio de su cuenta personal de la red social X los rumores que se dieron a conocer sobre una posible candidatura a alcalde de Firenze en Italia, ciudad en donde es ídolo por su paso en la Fiorentina, y aseguró que no participa en política "ni allá ni en Argentina".

“Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina”, comenzó su hilo en la red social X (ex Twitter) el exmáximo goleador de la Selección argentina sobre la información erróneo del medio italiano La Nazione. Batistuta no tiene siquiera la nacionalidad italiana porque lo que no podría legalmente ser candidato.

“Mi única intención es vivir en un mundo mejor donde la gente pueda obtener y disfrutar lo que merece por los esfuerzos y sacrificios en sus tareas profesionales o laborales”, agregó.

Y cerró su publicación con que siempre está dispuesto a ayudar y donde sea útil: "Siempre disponible para colaborar desde un lugar donde pueda ser útil. Pero de ninguna manera estar en una posición de poder que deberían ocupar solo aquellos que se han preparado adecuadamente con méritos suficientes para merecerlo".

Según el medio italiano, la centroderecha que tiene intenciones de gobernar Firenze eran los que estaban interesados en poner a Batistuta como candidato, y habrían recibido el apoyo de la primera ministra Giorgia Meloni, referente de la derecha. (NA)