Otro cuadrangular y los equipos de Primera y Segunda que deberán postergar su debut

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Intentando acortar el tiempo para el inicio de los torneos superiores y sumar en la puesta a punto, Argentino organizó el segundo cuadrangular de pretemporada -el anterior lo ganó Bahiense-, con la participación de Leandro N. Alem, Olimpo y Sportivo, además del local.

Estará en juego la Copa Raúl "Chiche" Parrotta.

Hoy jugarán Argentino-Olimpo, desde las 19:30 y Sportivo-Leandro N. Alem, ambos juegos en el Ardubilio Severini.

En tanto, el viernes, en el primer turno cruzarán los perdedores y en el segundo, los ganadores.

Sorteos

La Asociación Bahiense tiene previsto, en principio para mañana, realizar el sorteo del fixture correspondiente a los torneos superiores.

La fecha de inicio de Primera se fijo para el jueves 14 y Segunda, el viernes 15.

No obstante, algunos partidos se postergarán a raíz de la participación de varios jugadores en los Juegos Universitarios, que se disputarán del 10 al 14 en Paraná (Entre Ríos).

Errazu (pasando) y Bruni (9) serán compañeros.

Los equipos confirmados que no podrán jugar en la jornada inaugural de Primera son Estrella (viaja Tomás Bruni), Leandro N. Alem (Alan González), Pacífico (Iñaki Errazu) y Pueyrredón (Juan Paronetto). San Lorenzo, por su parte, tendrá como representante al Sub 23 Lautaro Méndez, aunque, al no figurar en la lista elevada, no es impedimento para suspender.

En consecuencia, el debut de Estrella, Alem, Pacífico y Pueyrredón, sumado a los potenciales rivales si es que no coincide que jueguen entre ellos, se trasladará al lunes 18.

La segunda fecha de Primera sería el jueves 21, no obstante, es un tema a definir por parte de los clubes ya que, obedeciendo a lo establecido en su momento en conjunto con la ABB, tendría postergarse por estar la fecha dentro del fin de semana de la Primavera.

En Segunda los que tienen jugadores afectados al equipo universitario que dirige Walter Romerniszyn son Comercial (Mateo Boccatonda y Martín Quevedo), El Nacional (Nahuel Dulsan) y Sportivo (Manuel Ayala).

Estos tres equipos -y sus posibles rivales- saltarán por primera vez a la cancha el martes 19.

Con la fecha siguiente -prevista para el viernes 22-, sucede lo mismo que en Primera: deberán evaluar los clubes si la juegan ese día o bien la trasladan al martes 26.

