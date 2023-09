Masiva marcha frente a la casa de Lotocki para pedir justicia por Silvina Luna

Cientos de personas participaron esta noche de una marcha para pedir justicia por la modelo Silvina Luna y otras personas fallecidas que habían sido intervenidas por el cirujano Aníbal Lotocki.

Precisamente, la manifestación se llevó a cabo frente a la casa del médico, ubicada en la localidad de Florida, en el partido de Vicente López, donde se habían autoconvocado vecinos y allegados de los fallecidos por presunta mala praxis.

Con velas encendidas y pedidos de justicia, los participantes de la marcha también colocaron carteles en el frente de la casa, en cuyo interior está recluido el médico desde que ocurrió la muerte de Silvina Luna.

"Lotocki asesino"; "Nos están matando" y "Tenemos veneno en el cuerpo" decían algunos de esos carteles, culpando directamente al facultativo por las complicaciones con varios de sus pacientes, entre los que también se encuentra Mariano Caprarola como víctima fatal.

“Yo solo quiero que se haga Justicia, sé de todos los casos que no se visibilizan porque me sumaron a un grupo de chat. Si hay tantos damnificados que lleguemos a la causa, nada más que eso”, dijo Iliana Calabró, quien se hizo presente en la marcha.

“La muerte de Silvina me dio mucha impotencia y por eso estoy acá. Con Silvina me pasó algo muy particular porque mi papá tuvo que transitar un proceso de diálisis y yo sabía lo que ella estaba atravesando, por eso no me pude contactar con ella”, expresó emocionada.

Stefi Xipolitakis, quien también fue operada por Lotocki y está muy preocupada por su salud, también estuvo frente a la casa del cirujano. “Ojalá se pueda lograr la ley Silvina Luna, se lo merece ella”, dijo apenas comenzó a hablar.

“Yo nunca supe lo que me puso Lotocki hasta que la escuché a Sil en la televisión y dije ‘este es el que me operó a mí'”, dijo. En ese momento, un hombre se puso a gritar: “Nos vamos a morir todos, en 20 años nos vamos a morir todos”, y la hermana de Vicky Xipolitakis se quebró y se largó a llorar.

“En la primera biopsia que me hicieron se rompió la aguja, por la dureza que tenía el material. En la segunda se pudo hacer y extraer algo y salió que tengo polímero industrial, es lo que sobra del plástico, ¡somos la resaca del plástico!”, dijo indignada.

“Con todo el apoyo de Fernando [Burlando] y del pueblo vamos a lograr que las víctimas tengan Justicia. Nos está matando uno por uno. Es increíble la cantidad de personas que operó, incluso en los países limítrofes. Arrancamos el motor hace un montón, ya tenemos el motor puesto”, avisó ante los gritos de la gente que pedía Justicia. (NA e Infobae)