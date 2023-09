Estudiantes de la UPSO ya pueden tener el Boleto Universitario

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires implementó el Boleto Universitario en la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), según infomaron este miércoles desde el Gobierno bonaerense, por lo que sus estudiantes de Bahía Blanca y la región van a poder tramitarlo y, con él, viajar de forma gratuita en transporte público.

No obstante, desde la UPSO aclararon a La Nueva. que este boleto sigue siendo implementado sólo en micros que utilicen el sistema SUBE, por lo que (por poner un ejemplo) no se podrá viajar gratis en la línea 319 entre nuestra ciudad y Punta Alta, donde se encuentra una de las sedes académicas de la universidad.

"La 319 todavía no está solucionada; de hecho, hoy tuvimos una charla en esa dirección, pero no están encontrando la forma legal porque la norma no incluye el interurbano", explicaron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, los estudiantes de la UPSO sí pueden utilizarlo tanto en los colectivos de Punta como los de Bahía, por lo que, siguiendo con el ejemplo anterior, pueden llegar al centro sin pagar boleto para finalmente tomarse la 319.

El Boleto Universitario se aplica a todos los estudiantes de la UPSO. Esta casa de altos estudios está presente en buena parte de la región, donde tiene sedes y subsedes académicas. En Bahía, en tanto, su sede es solo administrativa.

NA

Como ya se dijo, tiene una sede en Punta Alta, pero también se encuentra en Pigüé (sede central), Coronel Dorrego, Médanos, Mayor Buratovich, Pedro Luro, Carmen de Patagones y Tres Arroyos, entre otras localidades de la zona.

También hay subsedes en Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Tornquist, Saldungaray y Laprida, por nombrar solo algunas de las localidades donde está presente.

La matrícula de la UPSO en condiciones de solicitar el Boleto Universitario, amparado por la Ley Provincial N° 14.735, asciende a 609 estudiantes y se puede tramitar a través del sitio web de la institución: https://www.upso.edu.ar/boleto-especial-educativo.

Desde la implementación del Ministerio de Transporte y la asunción de Jorge D´Onofrio al frente del mismo, se avanzó con la implementación plena del Boleto Universitario que ya alcanza a casi 350 mil estudiantes, según detallaron desde la Provincia.

Entre las universidad en las que ya se aplicaba se encuentran la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBB).