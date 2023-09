Schiaretti relanza su campaña tras la sugerencia de Bullrich para que baje su candidatura

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, relanzará esta tarde su candidatura presidencial por Hacemos por Nuestro País. Acompañado por su compañero de fórmula, el ex ministro de Interior y Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, así como por 500 dirigentes de todo el país, llevarán a cabo un acto programado para las 17.30 en el auditorio principal de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este evento de relanzamiento se produce un día después de que Patricia Bullrich, candidata de la alianza opositora Juntos por el Cambio, sugiriera que Schiaretti debería retirarse de su postulación para evitar que su voto se "disperse" de manera incontrolable.

La fórmula Schiaretti-Randazzo, cuya plataforma principal es presentarse como una alternativa "dialoguista" ante la polarización política en el seno del peronismo, obtuvo el 3,71 % de los votos en las Primarias a nivel nacional, lo que equivale a 914.812 sufragios. Esto les permitirá competir en las elecciones generales del 22 de octubre, aunque solo presentarán candidatos propios en cinco distritos locales: Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Luis.

Schiaretti hablará hoy en La Rural y piensa sumar más votos en las generales.

“No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. Sería una buena idea y que piense en otra instancia de colaboración en el país. Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera”, sugirió ayer Bullrich en una entrevista con radio Pulxo, mientras recorría la ciudad de Río Cuarto. Estas declaraciones provocaron un evidente malestar en las filas de Hacemos por Nuestro País.

Quien inmediatamente salió a contestarle a través de su cuenta de Twitter fue Randazzo. "Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores", expresó el exfuncionario.

"Pensar que si tal o cual candidato no está, sus votos van a ir a otro lugar, es subestimar al electorado", amplió Randazzo esta mañana en CNN Radio.

Luego amplió: "No hay ninguna posibilidad de acuerdo con Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich. ¿Cómo vamos a pensar en un acuerdo previo a la elección después de haber pasado la PASO? No hemos hablado con nadie; no somos parte de los que prometen y no honran su palabra y le han hecho tanto mal a la política. Lo de Larreta fue otra cosa, en otro momento, tenía que ver con una posibilidad de hacer un acuerdo por afuera".

Sobre las posibilidades electorales sostuvo que “creo que somos la mejor fórmula, con total humildad” y que “aspiramos a que muchos argentinos más nos acompañen rumbo a octubre”.

Acerca de los resultados de las PASO analizó: “Asistimos a una elección en la que la gente quiso saltear la grieta de otra manera, que es Javier Milei. Y la política se sorprende y apela al miedo. La política lo que debe hacer es tener una mirada interna y tratar de resolver los problemas que tiene la sociedad”.

Patricia Bullrich sugirió que Schiaretti debía bajar su candidatura.

Es importante destacar que, a principios de junio de este año, Horacio Rodríguez Larreta, rival de Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, había intentado persuadir a Schiaretti para que se uniera a su coalición, pero tanto Schiaretti como Mauricio Macri rechazaron esa posibilidad. Esto llevó a tensiones en la coalición que finalmente se disiparon.

Hacemos por Nuestro País obtuvo el segundo lugar en Córdoba en las Primarias, con más de 564 mil votos, quedando detrás de Javier Milei. Juntos por el Cambio ocupó el tercer lugar. Con este relanzamiento, el espacio de Schiaretti busca fortalecer su posición y aumentar la representación en el Congreso Nacional.

Juntos por el Cambio ve a Córdoba, el segundo distrito electoral más grande de Argentina después de la provincia de Buenos Aires, como un elemento clave en las elecciones del 22 de octubre y busca atraer votantes de Schiaretti con propuestas económicas similares, ya que ambos comparten una estrategia anti-kirchnerista.

El acto de esta tarde contará con discursos del gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, el jefe de campaña Diego Bossio, Randazzo y, finalmente, el candidato presidencial. (Infobae)