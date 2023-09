Joe Jonas y Sophie Turner anunciaron su divorcio: “Pedimos privacidad”

En medio de reiterados rumores de crisis en la pareja, Joe Jonas y Sophie Turner han confirmado públicamente su separación. El cantante y la actriz recurrieron a las redes sociales para compartir la decisión con sus seguidores.

“Declaración conjunta de ambos”, detalla la expareja en un comunicado subido a sus respectivas cuentas de Instagram hoy, una publicación que cerraron a comentarios. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, aclaran en el posteo.

“Hay muchas historias que especulan con el por qué [de la separación], pero esta es una decisión consensuada y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y para nuestros hijos”, concluyen.

La declaración se produce después de que el cantante de los Jonas Brothers solicitara el divorcio de la actriz de Game of Thrones esta semana, en Miami. Según confirmó la revista People en base a una serie de documentos públicos, la demanda de divorcio se fundamenta en que “el matrimonio entre las partes está irremediablemente roto”. Recientemente, la pareja de artistas decidió vender una mansión que compraron el año pasado en Miami.

Jonas y Turner se conocieron en 2016 y se casaron en 2019, después de casi tres años de noviazgo. Los artistas celebraron su unión con una primera boda improvisada en Las Vegas en mayo de 2019, y con unas segundas nupcias en el sur de Francia al mes siguiente.

La pareja comparte dos hijas: Willa , de 3 años, y una segunda pequeña, identificada en los documentos de divorcio como DJ, a quien dieron la bienvenida en julio de 2022.

Algunos medios estadounidenses señalan que Joe se ocupó en el último tiempo del cuidado de las niñas en los Estados Unidos, debido a que la actriz estaría trabajando en Europa.

El cantante y su ahora exmujer tienen un acuerdo prenupcial vigente, según figura en la solicitud de divorcio. En los últimos días trascendió que Jonas había contratado a un abogado experto en separaciones.

Joe Jonas y Sophie Turner en su casamiento.

Una fuente le dijo a People que la expareja había estado viviendo “vidas separadas durante meses” y mencionó que el músico y la intérprete habían pasado todo el verano -en el hemisferio norte- distanciados. Según esta información, la actriz y su ex “no se llevan bien desde hace tiempo, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa”.

En cuanto a la custodia de sus hijas, las fuentes señalan: “Como familia, tenían su sede en Florida. Las nenas estuvieron con él los últimos meses, viajando con él y su familia mientras estaba de gira. Sophie ha estado trabajando en el Reino Unido”. Sin embargo, la intérprete fue vista bailando entre la multitud en el estadio de los Yankees durante la noche inaugural de la gira de los Jonas Brothers el mes pasado.

En cuanto a sus proyectos profesionales, ambos se encuentran muy activos. En el caso de Jonas, está focalizado en la gira con sus hermanos y tiene previsto actuar durante el invierno europeo. Por su parte, Sophie continuó con diversos trabajos tanto para la televisión como para el cine.

Jonas y Turner se han caracterizado por cultivar un bajo perfil. “Siento que es más fácil estar en pareja con alguien que entiende la industria y cómo es ese mundo. Ya sabés que no te vas a poder ver todo el tiempo, y no te sentís mal al decirle ‘Mi publicista me dijo que no puedo hacer esto’”, declaraba Turner al iniciar su noviazgo con Joe. Sin embargo, hoy han decidido seguir caminos separados. (La Nación)