Bullrich apuntala su campaña en el interior: visitó Río Cuarto y pidió votar "estratégicamente"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó hoy que eliminará los derechos de exportación a las economías regionales y al sector tambero. Lo hizo en una recorrida por Río Cuarto, Córdoba, en el relanzamiento de su campaña presidencial por el interior.

"Vamos a eliminar los Derechos de Exportación (DEX) a las Economías Regionales y a la Lechería desde el primer día y, y por ley, al resto de los productos, dando previsibilidad y reglas clara", sostuvo Bullrich, que este lunes presentó a su eventual equipo de gobierno, en el caso de imponerse en las elecciones generales.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad anunció: "Tendremos una nueva Ley de Semillas, Ley de Warrants, Ley de Fertilizantes y otra llamada ´Prohibido Prohibir´, para impedir que cualquier funcionario pueda bloquear o impedir las exportaciones. También implementaremos una nueva Ley de Biocombustibles".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, aseguró que eliminará todas las "restricciones, trabas y cupos a las exportaciones" y que promoverá "los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea". "Es fundamental aumentar de manera significativa el intercambio comercial, intelectual, científico y tecnológico. Vamos a dejar de ser un país cerrado al mundo", subrayó.

El desembarco de Bullrich en Córdoba tiene como objetivo apuntalar el voto de Juntos por el Cambio que se le escapó con la candidatura del gobernador saliente, Juan Schiaretti, y el libertario Javier Milei, triunfador en las primarias del pasado 13 de agosto.

Es por eso que Bullrich les pidió a los "cordobeses que voten estratégicamente".

Durante el transcurso de la mañana, en una entrevista radial, Bullrich sugirió que Schiaretti debería bajar su candidatura: "Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato. No sería malo, sería una buena idea".

Ante las declaraciones de la titular del PRO, en uso de licencia, el candidato a la vicepresidencia por Hacemos Unidos por Nuestro País, Florencio Randazzo, calificó a Bullrich de antidemocrática.

"Pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores", argumentó Randazzo en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

(Con información de NA)