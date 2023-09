¡Escándalo en el US Open! El alemán Zverev hizo echar a un fanático por un grito nazi

Un escandaloso episodio se vivió anoche en el complejo Flushing Meadows de Nueva York, escenario del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada ATP, que tuvo en el centro de escena al tenista Alexander Zverev.

El jugador alemán hizo expulsar a un hincha por gritar una frase desde la tribuna vinculada al nazismo y que fue repudiada por el propio teutón, quien paró el juego y le pidió al árbitro que sancione al aficionado.

El hecho ocurrió durante el partido entre Zverev y el italiano Jannik Sinner, en el marco de los octavos de final, en el que el alemán se terminó imponiendo notablemente, luego de una ardua y dura de batalla de cinco sets.

Cuando el partido promediaba el cuarto parcial, con el marcador 6-4, 3-6, 6-2 y 2-2, Zverev escuchó: "Deutschland über alles" ("Alemania por encima de todo"), una frase eliminada del himno alemán, con vinculación directa al regimen nazi.

Inmediatamente, el tenista, 12º preclasificado del torneo, se dirigió al umpire, le tradujo lo que habían gritado y señaló: "¡Ha dicho la frase más famosa de Hitler en el mundo, es inaceptable!".

Ante la denuncia explícita, el juez de silla trató de identificar al aficionado que lanzó ese grito y los otros espectadores lo señalaron para que miembros de seguridad lo acompañen hasta la salida del estadio.

"Empezó a cantar el himno de Hitler. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte", aseguró el tenista luego del partido.

En la próxima instancia, Zverev, finalista en la edición 2020 (cayó ante el austríaco Dominic Thiem), cruzará nada menos que con el español Carlos Alcaraz, Nº1 del mundo y campeón este año de Wimbledon.