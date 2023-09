El merendero "Pequeños Gigantes" del barrio Thompson necesita ayuda

El merendero "Pequeños Gigantes", situado en el corazón del barrio Thompson, está enfrentando importantes dificultades y necesita la colaboración de los bahienses para poder asistir a alrededor de 200 chicos que frecuentan sus instalaciones de manera regular.

"Los martes y jueves hacemos la copa de leche, pero esta semana y la anterior tuvimos que cancelarla porque no contamos con las cosas", dijo a La Nueva. Oriana Carranza, encargada del merendero.

Además, señaló que el sábado pasado debieron también suspender la olla popular por falta de provisiones, lo que agravó aún más su situación.

Ubicado en la intersección de la calle 1810 con Italia, el merendero tiene necesidades prioritarias que incluyen leche, chocolatada, azúcar, y masitas para las meriendas, así como harina, puré de tomate, levadura, grasa, fideos, caldo y aceite.

También se requieren donaciones de elementos de higiene, ropa y calzado para los niños que asisten.

"La Municipalidad me dio un papel imposible de llenar. Te piden demasiados datos y no encontré a nadie que me ayude", contó Oriana, quien recurrió a los medios de comunicación para solicitar colaboración.

Aquellos que deseen brindar su ayuda pueden ponerse en contacto con el merendero llamando al 291-4431135 o acercarse a la calle 1810 número 563, esquina Italia, en el barrio Thompson.

Quienes no puedan hacer donaciones físicas tienen la opción de ofrecer ayuda económica a través de Mercado Pago al alias Oriana.mateo2016, a nombre de Oriana Geraldine Carranza.