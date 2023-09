Se casa Andrea Rincón: cómo fue la emotiva propuesta de matrimonio

Andrea Rincón dejó atrás la polémica que se generó cuando denunció a la producción de Intrusos (América) por una entrevista. La actriz recibió una emocionante propuesta de casamiento de parte de su novio, Mauricio Correa, frente a toda la familia de él.

Tras una semana de mucha tensión en la que Rincón se enfrentó contra Flor de la Ve, los productores y panelistas del famoso ciclo de espectáculos de América por, supuestamente, no ser claros a la hora de arreglar las condiciones para invitarla al piso, las cosas en su vida parecen haberse calmado gracias al amor.

La sorpresa llegó para Andrea en el momento menos esperado: el cumpleaños de su novio. De hecho, ella había subido un tierno posteo a sus redes sociales celebrando el aniversario de nacimiento de su pareja, con quien se la había visto a los besos y abrazos en mayo de este año, pero sin decir nada del compromiso.

Le agradeció por sus gestos de amor para con ella: "Gracias por tus mates de todas las mañanas, por tus tus infaltables notitas de amor de todos los días, por esa cara de felicidad que me regalás todos los días cuando llegás a casa, por cocinarme, por estar siempre tan atento a mis necesidades, por esperarme, por tu paciencia, por hacerme mejor persona cada día, por acompañarme a cumplir mis sueños y ser partícipe de ellos".

"Le agradezco a Dios por haberme dado un compañero de vida tan enorme como vos. Te amo, mi vida", había cerrado Andrea aquel emotivo posteo en el que abrió su corazón y le expresó todo su cariño a Corrado.

Luego del emotivo posteo, trascendió la noticia del reciente compromiso. Aunque ella no lo blanqueó, fue un amigo de ambos quien subió un video a TikTok para contar la noticia.

En las imágenes, primero muestra cómo presentó a la feliz pareja a través de mensajes que le mandaba a Rincón. "Tengo un amigo que te ama de toda la vida, se llama Mauricio", le aseguraba a ella.

Según lo que se puede ver en el contenido audiovisual, este mismo hombre llamado Ema Picone, le mandó a Andrea el número de contacto y una foto de Corrado. "Te amamos", ya le adelantaba en aquella oportunidad.

"Y comenzó la historia... nos fuimos todos a San Luis", revela el video en el que se la ve a la pareja en su primer viaje juntos, cuando recién estaban conociéndose.

Los detalles de la romántica propuesta que emocionó a Andrea Rincón

Pero al final del video llegó la gran noticia. Es que tras las imágenes del cumpleaños de Mauricio rodeado de toda su familia y sus seres queridos, frente a la torta y después de soplar las clásicas velitas, él dio un emotivo discurso.

"La familia se va acoplando, es una gran familia, ustedes son afectos importantes que hacen que uno pueda levantarse cada día y decir: 'Un día más, vamos por todo'", expresó el novio de Rincón frente a sus seres queridos.

Después, para sorpresa de la exvedette, se arrodilló frente a ella, sacó una pequeña caja roja con un anillo dentro y le preguntó: "¿Te casarías conmigo, mi amor?".

En ese momento ella, explotó en llanto de la emoción y de la sorpresa. Se agarró la cara y se tapó la boca sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Como no paraba de lagrimear y no le salían las palabras, su novio hizo un chiste: "No me dijo nada todavía".

Ahí ella lo abrazó y lo besó con el anillo en la mano, dando a entender que sí, que había aceptado la propuesta. Terminaron ambos con lágrimas en los ojos por la felicidad de este nuevo paso que darán juntos. (Clarín)