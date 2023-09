Palihue: alegría por el título regional femenino y la necesidad de motivar con competencia

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Si se considera que el rugby femenino de Palihue surgió en 2014, con cuatro jugadoras, el éxito alcanzado a nivel local y regional desde entonces no deja de sorprender.

En 2015 hicieron su debut en mayores y clasificaron por primera vez a un regional. Torneo en el que para 2017 y 2018 las encontró jugando por podio. Mientras que en 2019 llegó el primer título de un regional femenino para un club de la Unión de Rugby del Sur. Y el fin de semana pasado, Palihue ganó su tercer Regional Pampeano consecutivo en mayores y el segundo en fila de juveniles.

La referente y capitana en Primera, Nadia Ferenz, analizó este nuevo logro conseguido en Mar del Plata.

"Estamos muy, muy contentas en el equipo y en el club. Por ahí fue algo que no esperábamos, por cómo venía desarrollándose nuestra rutina diaria en cuanto a la asistencia de entrenamientos. Este logro no era algo de esperar, aunque lo fuimos a buscar, a intentar, porque fuimos conscientes de lo que tenemos como equipo", afirmó la medio scrum.

"Por el hecho de haber ganado estamos súper contentas. A nivel equipo lo dimos todo, realmente se sintió eso. Salimos de la cancha y sentíamos que ninguna se había quedado con algo por dar. Al ser torneos o partidos bastante complicados, no todas tienen la posibilidad de jugar. Eso desmotiva un poco, pero es cuestión de esperar y darles tiempo en otros torneos", agregó.

El torneo, bajo modalidad seven, consistió en tres partidos el sábado y otros dos el domingo.

"Nuestro objetivo era ganarle a Comercial (Mar del Plata). Si bien nadie debe sentirse victorioso antes de jugar y todos los partidos fueron importantes, sabíamos que teníamos que ir por ese rival. Lamentablemente las cosas no se dieron, el referato no fue lo imparcial que debía. Les dieron un try penal, después consiguieron otro try y perdimos 12-0. Ahí empezamos a planificar cómo seguíamos. Teníamos que, sí o sí, ganar los dos que nos quedaban por jugar el domingo y por muchos tries. Porque nosotras perdimos con Comercial y a su vez ellas cayeron con Argentino de Trenque Lauquen, contra quien debíamos jugar el domingo. Si les ganábamos, íbamos al desempate por reglamento. Y finalmente así se dio: le hicimos cuatro tries a Argentino, a nosotros Comercial nos metió dos y Argentino a Comercial cuatro. Quedamos nosotras primeras, Argentino segundas y Comercial terceras", recordó Ferenz.

El plantel campeón de primera división lo integran Victoria Cánepa, Nadia Ferenz (capitana), Sheila González, Belén Sosa, Fanny Szavaga, Natalia Delbianco, Ariana Cerrudo, Mayra Rodríguez, Belén Monforte, Isabella Gaspar y Ami Bonabelli. Son los entrenadores, Mauro Bastan García y Andrés Muñoz.

"Algunas jugadoras se sumaron estos años, chicas que nunca tuvieron rugby. También se están sumando juveniles. Que en el torneo local juegan en Primera también, pero al ser su último año en juveniles, se les pidió que en el Regional jueguen y disfruten sólo con su categoría. Lo mismo para el Nacional de Clubes: tenemos chicas que podrían jugar en Primera y ser recambio, pero preferimos que jueguen en su categoría por ser su último año", explicó.

El Nacional de Clubes tiene fecha para el 7 y 8 de octubre próximo, con sede a confirmar.

"Estamos a la espera de saber donde será la sede. Tenemos la fecha. Y estamos empezando a ver cómo juntamos plata, por todo lo que implica el viaje. La UAR asiste con una cantidad de dinero pero no alcanza para cubrir todos los kilómetros, a pesar que es equitativo", dijo.

"Cuesta el compromiso"

El entrenador Mauro Bastán García dividió el balance en dos: los resultados y el proceso preparatorio.

“(El TRP) Se desarrolló con seis equipos, dos de cada unión. Hubo tres equipos en un nivel más alto y otros tres en un nivel más bajo. Entonces, el torneo se terminó definiendo por diferencia de tries a favor, en un triple empate por el primer lugar”, indicó.

“Perdimos un solo partido contra Comercial, un partido muy ajustado. Después, ganamos todos los demás por amplia diferencia. Incluso a Argentino de Trenque Lauquen, que venía primero tras ganarle a Comercial. Las vencimos por cuatro tries de diferencia. En cuanto al desarrollo del torneo, fue positivo, se jugó bien”, afirmó.

Los resultados conseguidos por ambos planteles de Palihue maquillaron la realidad de una competencia interna algo escasa, según consideran.

“En el torneo (Regional) el rendimiento fue de aceptable a bueno, por momentos, pero la preparación no fue la mejor. Cuesta el compromiso y eso va de la mano con la falta de motivación porque la competencia es cada vez menor. Yo estuve en 2017, 2018 y 2019 y recién retomé este año a dirigir. Y de esa época hacia acá, hubo menos partidos. Antes se jugaba más. Tanto a nivel local como regional, porque ahora el Regional es una sola fecha. Todos contra todos, pero a un solo fin de semana. Antes eran tres fechas, una en cada unión participante”, recordó.

“Se nota eso, que la competencia es cada vez menos y espaciada. Entonces lo que cuesta es el entrenamiento entre una competencia y otra. Después, la jugadora cuando va a competir tanto a un Regional como al Nacional, el hecho de ir a esos torneos motiva. Las chicas se ponen más las pilas para entrenar. Pero en los lapsos entre una competencia y otra cuesta mantener el número de jugadoras entrenando”, concluyó Bastán García.

Por otra parte, el plantel campeón de juveniles lo integraron Agustina Almirón, Sofía Almirón, Lourdes Azcona (capitana), Amparo Lucotti, Julieta Villafañe, Priscila Ferreyra, Naara Jurado, Candela González, Lucía Verdugo, Lucía Schap, Candela Pombo y Abigail Sierra. Entrenadoras: Eliana Teófilo y Betina Rodríguez Manzi.