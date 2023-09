El "Che" y sus errores: "Sentí que podía haber hecho cosas que no hice y me hago cargo"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Dominicana jugará mañana ante Serbia (desde las 9) su chance de meterse en cuartos de final del Mundial que se disputa en Indonesia, Japón y Filipinas, tras desperdiciar "la" oportunidad ante Puerto Rico (102-97), que le quitó el invicto luego de tres victorias consecutivas.

El entrenador, Néstor García, asumió su responsabilidad.

“Esta derrota es mi culpa, no de los jugadores”, admitió el "Che".

“Cuando ganás, la sensación es diferente. Pero conozco a mis muchachos. Los conozco. Sufrimos demasiado. Lo sé. Para mí, fue mi error. Pude hacer muchas cosas, pero no las hice; es mi culpa. No la de ellos. Los conozco. Vamos contra Serbia con todo lo que tenemos”, agregó el bahiense.

Según el "Che", tuvo la oportunidad de hacer cambios que potencialmente hubieran modificado el final.

“Lo perdí yo. El juego te va hablando y por ahí el juego va a un lado y el otro. No hay nada ni nadie más importante que el juego. Se dio como se dio... Sentí que podía haber hecho cosas que no hice y me hago cargo. Mi equipo se ha hecho cargo de mí cuando tuve que ganar”, agregó.

Grupo I

Mañana domingo: Italia-Puerto Rico (a las 5) y Dominicana-Serbia (9).

Posiciones: todos quedaron igualados con 3 victorias y una derrota, Serbia (+89), Italia (+18), Dominicana (+14) y Puerto Rico (+1).

Grupo J

Mañana: Grecia-Montenegro (5:40) y Estados Unidos-Lituania (9:40).

Posiciones: 1º) Estados Unidos (4-0) y Lituania (4-0), 3º) Montenegro (2-2) y Grecia (2-2).

Grupo K

Mañana: Australia-Georgia (4:30) y Alemania-Eslovenia (8:10).

Posiciones: 1º) Alemania (4-0) y Eslovenia (4-0), 3º) Australia (2-2) y Georgia (2-2).

Grupo L

Mañana: Brasil-Letonia (6:45) y España-Canadá (10:30).

Posiciones: todos quedaron igualados con tres victorias y una derrota, Canadá (+107), España (+63), Brasil (+39) y Letonia (+20).

Se fue sin ganar

Por primera vez en sus participaciones en Mundiales, Venezuela se despidió sin victorias.

La vinotinto, dirigida por Fernando Duró, cedió ante Finlandia, por 90 a 75.

Otros resultados: Angola 78, Sudán del Sur 101; Nueva Zelanda 88, Egipto 86; Costa de Marfil 77, Francia 78; Japón 80, Cabo Verde 71; Filipinas 96, China 75; Jordania 80, México 93 e Irán 73, Líbano 81.