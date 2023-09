Corrió para Ricardo Juncos, se destaca en Rally y ahora se dará el gusto en el TC2000

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

El destino deportivo lo devolverá a su hábitat natural. O más bien la buena voluntad de Javier, su hermano menor, artífice de un suceso que, familiarmente, será recordado por siempre.

Para Martín Scuncio Moro (32) la oportunidad de volver a competir en el país, donde se crió y dio los primeros pasos automovilísticos, será mágico por donde se lo mire.

El volante radicado en Chile (emigró junto a su familia décadas atrás) tendrá el honor de formar el binomio bahiense con Javier en la próxima edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires de TC2000, una de las históricas y prestigiosas competencias de nuestra nación.

“Será algo increíble. Al margen que la categoría tal vez no esté hoy en un gran momento, me llena de orgullo que mi hermano quiera compartir conmigo una carrera tan importante como los 200 Kilómetros de Buenos Aires. Desde que tengo uso de razón siempre soñé con poder hacer una carrera junto a él, y ahora se nos va a dar”, contó Scuncio, quien desde hace años se volcó por el Rally.

“Los 200 tienen ese plus especial, por historia y lo que significa, así que ojalá podamos pasarla bien y, sobre todo, divertirnos. Sabemos que correr hoy en autos de carrera es muy difícil, así que deberemos pensar en eso y aprovechar cada momento que tengamos”, agregó Scuncio, quien tripulará el Honda Civic del RV Racing, equipo oficial.

Criado en el viejo y entrañable kartódromo de Aldea Romana, y siguiendo los pasos de su hermano Ramiro (falleció en un accidente particular), Martín se fue abriendo camino hasta poder emigrar del continente.

Luego de una fructífera escuela en la Fórmula 3 Chilena, para entonces ya radicado en el país trasandino junto a su familia, Scuncio llegó a Europa, donde los buenos resultados no tardaron en llegar.

“Hice Fórmula toda mi vida hasta 2012, que no pude seguir por cuestiones de la vida y, sobre todo, el aspecto económico. Desde ahí me dediqué a estudiar y laburar. Se dio de volver a correr pero en Rally y me ha ido muy bien, es una experiencia muy diferente al asfalto. Nada se le asemejará a la pista, para mí es mi primer amor”, contó.

“Nunca tuve el apoyo necesario que todo piloto requiere para correr fuera del país. Llegué a Italia en 2009, para correr en la Fórmula Renault, pero, contrariamente a lo que la gente seguro pensaba, fue muy precario todo; dormía en el piso y a veces no tenía para comer. Pero estar ahí para mí era soñado, no me podía quejar de nada”, recordó.

No obstante ello, Scuncio logró destacarse y protagonizar sucesos por demás destacados. Por caso, triunfar en el mítico Spa-Francorchamps de Bélgica.

“Ese fue el mayor logro de mi carrera, que justo se dio en el día del cumpleaños de mi hermano que hacía un año había fallecido. Más tarde pude ir a los Estados Unidos y llegar a hacer la escalera hacia la IndyCar, pero no tuve la psicología ni economía para continuar”, recordó.

He allí una grandiosa historia, que por estos días, dado el relieve que ha tomado el actor protagónico en cuestión, nos permite sobredimensionar aquella travesía de Martín en el norte del continente.

“Pude conocer a Ricardo Juncos (actual titular del equipo donde compite Agustín Canapino) y correr en su equipo. Él me acompañó un montón y apoyó en cada paso. Pude ganar carreras, que no fueron muy importantes, pero que para mí significó mucho. Lamentablemente eso no fue suficiente para seguir, dejé a mi familia sin plata y hubo que decir basta”, detalló.

—¿Qué te genera recordar todo eso?

—Mucha nostalgia. Son historias que uno vive y que dejan aprendizajes. Hoy en día logramos acomodarnos y vivir el automovilismo desde otro costado, un poco más tranquilos. Pero esa historia, que nos pudo catapultar a algo grande, no se dio por economía. No hay lamentos ni tampoco recelo, simplemente no se dio.

La vuelta al asfalto

Sin esperarlo, Martín Scuncio se dará el gusto de manejar un TC2000; el auto más tecnológico y veloz de nuestro país. Una experiencia que todo piloto querrá experimentar.

“No creo que se pueda probar antes. Pero ya hemos hablado y le consulté de todo a Javi referido a la conducción, cómo funciona el volante, especialmente sobre el Push to Pass, y cómo es manejar un auto de esas características”, reveló.

—¿Qué te dice Javi?

—Que esté tranquilo, que en el Rally también tengo muchos botones en el volante y que esto no es más complicado que eso. Ojalá pueda dar unas vueltas antes, sino no pasa nada. Mi objetivo es que podamos terminar la carrera y, sobre todo, que Javi lo disfrute y que sea algo que quede en el recuerdo de la familia.