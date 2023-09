Santa Fe elige gobernador: JxC busca un triunfo histórico sobre el PJ

Con más de 2.800.000 personas habilitadas para votar, Santa Fe eligirá este domingo a su nuevo gobernador. Con una PASO contundente como antecedente, Juntos por el Cambio espera una victoria histórica sobre el peronismo y Patricia Bullrich viajará a recibir los resultados al búnker opositor. También lo hará Horacio Rodríguez Larreta.

La PASO santafecina fue hace casi dos meses, el 16 de julio. La mayor parte de la oposición compitió en un “frente de frentes” que integraron la UCR, PRO y el Socialismo y que obtuvo más del 63 % de los votos, unos 35 puntos más que el peronismo unido que hoy conduce la provincia con Omar Perotti y que llevó a Marcelo Lewandowski como principal candidato a gobernador.

Por el tenor de los cruces y las acusaciones, la interna opositora en Santa Fe fue, tal vez, la más dura que tuvo Juntos por el Cambio en el año, incluso más que la nacional. El radical Maximiliano Pullaro, aliado de Larreta y exministro de Seguridad local durante el gobierno socialista, le ganó con comodidad la primaria a la senadora radical Carolina Losada, aliada de Bullrich, en lo que el larretismo leyó como un anticipo de lo que sucedería en la competencia presidencial. No fue así.

No fue así en dos sentidos: para empezar, Larreta no solo no ganó la interna frente a Bullrich, sino que ni siquiera le ganó en Santa Fe, donde, por otro lado, Javier Milei sacó más votos (35 %) que los dos candidatos de Juntos por el Cambio combinados (31 %). El oficialismo con Sergio Massa y Juan Grabois arañó el 22 %. La coalición opositora sabe que es uno de los principales distritos en los que tendrá que salir a recuperar votos para entrar en el balotaje en octubre.

Patricia Bullrich, de campaña en Santa Fe, junto a Maximiliano Pullaro.

El libertario no tiene candidato a gobernador en la provincia. Cerca de Pullaro, que irá acompañado por Gisela Scaglia como vice (del PRO y también aliada de Larreta), entienden que nada cambió sustancialmente en el escenario provincial como para que el resultado de este domingo sea distinto al de las PASO locales de julio, con lo cual el radical debería sacarle una diferencia considerable a Lewandowski. También en el peronismo reconocen que no será fácil darlo vuelta. Por otra parte, Pablo Javkin, alineado con Bullrich, también llega bien parado para renovar su mandato como intendente de Rosario.

Las dudas están, sobre todo, en qué sucederá en la elección de diputados provinciales. El frente opositor compite con la socialista Clara García como cabeza de lista; el peronismo lleva al actual gobernador, Perotti, y también compite la lista encabezada por la actual legisladora santafecina Amalia Granata.

La pelea allí es clave para el próximo gobierno porque la constitución local establece un sistema particular a la hora de repartir las 50 bancas: la lista de diputados que gane se lleva 28, la mayoría, independientemente del número de votos, gane por uno, mil o cien mil sufragios. Es decir que, por ejemplo, si Pullaro ganara la gobernación, pero el peronismo la legislativa, podría quedar condicionado luego durante su mandato.

Marcelo Lewandowski, el candidato del PJ a la gobernación santafecina.

A eso se suma que, como se elige con Boleta Única, aunque Pullaro logre un resultado histórico, eso no significa que necesariamente ese resultado se replique para la legislativa, porque no hay una boleta sábana en la que las listas vayan unidas y sea más simple el arrastre de votos.

Pese a que Pullaro jugó con Larreta antes de las PASO nacionales, mantiene buena relación con Bullrich. De hecho, Santa Fe fue la primera provincia, fuera de Buenos Aires, que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio visitó al retomar la campaña tras la victoria interna.

Este domingo, Bullrich viajará acompañada por su candidato a vice, el radical Luis Petri, y de algunos de sus principales armadores de campaña como Damián Arabia. Pero, según indicaron en el Gobierno porteño, también irán Rodríguez Larreta y el líder de Evolución Radical, el senador Martín Lousteau. La noche santafecina podría dejar una nueva foto de unidad para la coalición opositora, aunque nadie parece darle demasiada relevancia.

“Es cierto que no hay transferencia directa de voto provincial a voto nacional, pero hay que marcar que es importante alinear un gobierno provincial con el nacional, sobre todo para la lucha contra el narcotráfico, eso es lo que hay que trasmitir el domingo. También la idea de que el que está derrotando al kirchnerismo en el país es Juntos por el Cambio: les sacamos el refugio en Santa Cruz, en San Luis, en Chubut, en San Juan, y se lo tenemos que sacar en Santa Fe, en Chaco, en Entre Ríos y en Buenos Aires”, señalan cerca de Bullrich.

Cerca de Pullaro prometen, para el día después de la elección local, un 100 % de compromiso con la campaña nacional rumbo a octubre. “Primero, porque lo que corresponde es respetar el resultado de las PASO, y segundo porque no es lo mismo gobernar con un gobierno nacional de tu signo político que con Milei, que no se sabe qué va a hacer. Aunque algunos vemos que está bastante consolidado su voto en la provincia”, señala, con cautela, un importante dirigente santafecino de Juntos por el Cambio. (TN)