Rotundo éxito de Gaby y Flavia Majluf con "Ensayo General"

Ante un auditorio repleto, como parte destacada del Festival y Mundial de Tango 2023, el pasado lunes 28 en la Academia Nacional del Tango, se llevó a cabo con gran éxito la presentación de la obra musical "Ensayo General", una producción bahiense. En esta actuación, Gaby "La voz sensual del tango" brilló en el papel de Tita Merello, mientras que Flavia Majluf impresionó al encarnar a Niní Marshall. Quique Lorenzi, con su guitarra, acompañó a las protagonistas.

Esta obra, ideada y producida por José Valle, se distingue por su dinamismo, guion e interpretaciones de su elenco, convirtiéndola en una comedia musical recomendable tanto para los amantes del género como para cualquier espectador que desee sumergirse y disfrutar del buen teatro.

"Cuando José me propuso escribir un libro que tuviera a estas dos genias como protagonistas, me entusiasmé muchísimo. A medida que avanzaba la investigación me encontré con una dificultad: no hay mucho material de Niní Marshall sin personificación. De Tita abundan entrevistas, programas de televisión, audios, imágenes… pero Niní era una incógnita", dijo Gaby sobre el proceso de creación de la obra.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La morocha me dijo: 'Vamos a hacer a la Merello y la Marshall'. Yo —al mejor estilo Catita, el personaje más popular de Niní— respondí: '¡Lo qué!, ¡estás loca!'. Encarnar a estos personajes no es una tarea que pueda hacerse a medias. Si nos decidimos, tenemos que hacerlo bien, le aclaré", contó Majluf.

"Tratándose de personajes tan ricos y ocurrentes no podía ponerme a improvisar los diálogos. Cada palabra de la obra fue dicha por las protagonistas reales en algún contexto; eso le da mucha más verosimilitud al libro que alterna con piezas musicales", concluyó.

Al concluir el evento, Gaby fue honrada con la distinción "Mujeres Líderes 2023", entregada por María Alexandra De Pascua, quien la elogió: "Por ser parte de la fuerza motriz de nuestra sociedad, que crece y motiva a otros que desean participar en una sociedad más equitativa y justa. Una mujer extraordinaria que, con sus acciones, inspira a seguir su ejemplo".