Stewart Copeland acaba de anunciar en su página oficial el lanzamiento del nuevo álbum Police Beyond Borders: The Police's Greatest Hits, realizado con músicos de todo el mundo y creado junto a dos veces ganador del Grammy de música mundial, Ricky Kej.

Según Copeland, "Los sabores de todos estos idiomas asombrosos en el disco iluminan estas melodías que son tan familiares. The Police siempre fue una banda global, y Sting escribió canciones sobre el panorama general de la humanidad. La música nos une, y mi humilde esperanza es que este disco puede contribuir a esa experiencia especial de unión humana que necesitamos ahora más que nunca".

Hablando sobre el nuevo álbum, Ricky Kij agregó: "Es un gran honor colaborar con Stewart Copeland una vez más. Estas son canciones que crecí escuchando y que han dado forma a mi carrera. He tenido mucho respeto por su legado. , y no puedo esperar para compartir este álbum con ustedes".

Copeland y Kej fueron el dúo creativo del álbum dos veces ganador del Grammy, Divine Tides. La idea en esta oportunidad fue presentar talentos líderes de todo el mundo, y el álbum grabado en Bangalore es una reinterpretación de las canciones clásicas de la banda de los años '80 con la representación de artistas de Sudáfrica, India, Japón, China, Canadá, el Reino Unido, y más.

Copeland y Kej reclutaron a los mejores artistas internacionales, incluido el Soweto Gospel Choir de Sudáfrica, ganador de un Grammy; el “padre del rock” de China, Cui Jian; Berklee Indian Ensemble, con sede en Estados Unidos; el ganador del Grammy japonés al Mejor Álbum de Música Global, Masa Takumi; el aclamado Coro Juvenil Mzansi de Sudáfrica; y el destacado compositor/cantante indio Shankar Mahadevan.

También estuvieron la reconocida trompetista clásica británica Alison Balsom; el flautista canadiense ganador de múltiples premios Ron Korb; los legendarios compositores de Bollywood y el dúo de hermanos Salim-Sulaiman, el virtuoso del dulcimer martillado Max ZT; y el multiinstrumentista Serj Tankian de la banda de metal System of a Down.

"Al igual que con todos los músicos y cantantes de este disco, los exhortamos a dar un paso más allá, a llevar las canciones a nuevos lugares ¡E hicieron eso!", dijo Copeland.

Y agregó: "Espero que la familiaridad brinde un cómodo punto de vista para que cualquiera experimente estilos musicales que de otro modo podrían sonar extraños. La música evolucionó en el Homo sapiens como una habilidad social de unión. Mi humilde esperanza es que este disco pueda contribuir a ese vínculo humano en este planeta cada vez más pequeño".

A su vez, Ricky Kej declaró: “Fue un gran honor colaborar con mi ídolo musical Stewart Copeland una vez más. Después de haber ganado dos premios Grammy con Stewart, Police Beyond Borders es ahora el álbum más grande y épico del que he formado parte. Es un álbum verdaderamente global con músicos, voces e idiomas de todo el mundo. Estas son canciones con las que he crecido escuchando, canciones que han dado forma a mi carrera musical... así que durante la creación de este álbum respeté mucho su legado. Estoy seguro de que nuestros oyentes disfrutarán de estas canciones legendarias de una manera que nunca habrían imaginado y se darán cuenta de que la música es el lenguaje más universal”. (Clarín)