Medicamento para adelgazar: "Es muy efectivo, pero no hay magia"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó en los últimos días la comercialización de una nueva droga para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso.

Este nuevo medicamento, con nombre genérico "liraglutida", se administra en forma inyectable mediante una lapicera prellenada y demostró “beneficios significativos y sostenidos” en la reducción del peso corporal y, por lo tanto, “mejoras en los factores de riesgo cardiometabólico”, siempre y cuando se prescriba junto a una dieta sana reducida en calorías y un programa regular de actividad física.

"El remedio se desarrolló originalmente para las diabetes. Este, puntualmente, es más potente. Es muy efectivo, pero no hay magia", dijo el médico Conrado Estol a Panorama, por LU2.

"Además hay más cambios nutricionales; no dieta, no pasar hambre, sino comer sano y ejercicio diario —explicó—. La idea no es verse bien en la playa, sino cumplir cien años con buen estado de salud y la mente perfecta".

El laboratorio danés Novo Nordisk explicó que la droga estará disponible en la Argentina en el plazo de los próximos 12 meses. La demora en el país es para cumplir con la demanda del medicamento y con la producción en tiempo y forma. Ese será el gran desafío global que tendrá sobre sus espaldas el laboratorio danés.

"Estas inyecciones tienen una gran efectividad para bajar el peso significativamente, pero hay que entenderlo bien. Y deberán pasar meses para que esté en la farmacia en Argentina", señaló Estol.

Se trata de un análogo del GLP-1, una hormona que el organismo libera en el intestino después de comer y actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y la saciedad, lo que resulta en una menor ingesta de alimentos y la consecuente pérdida de peso.

"La va a querer usar todo el mundo que tenga un rollito y esto es para quien padezca obesidad. No está pensada para la belleza ni para millonarios, debe estar bien indicada. Además, implica un cambio en el estilo de vida y eso es algo muy difícil. Hay algo cierto, pero va a compañado de todo lo otro", completó el médico.