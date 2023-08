Lousteau contó que Bono le mandó un mensaje antes de las PASO

El senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, contó ayer que Bono, el líder de la banda U2, le escribió en la previa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán este domingo.

El líder de "Evolución" estuvo de visita en "En Confianza", el ciclo de entrevistas en República Z, conducido por la influencer Mai Pistiner, y mostró el mensaje que atesora en su celular.

"Te escribe choclos", exclamó Mai al ver la extensión del texto. "Le gusta hablar", contestó Lousteau con una sonrisa. "¿Es tal cual como se lo ve?", preguntó. "Es mejor", dijo divertido el precandidato. Y agregó: "Si tiene algo malo, yo todavía no se lo descubrí".

Luego Lousteau contó cómo fue que conoció al cantante de la mítica banda irlandesa. "Cuando lo conocimos por primera vez, íbamos a ir a verlo a su habitación del hotel y me mandó a preguntar cuál era la canción favorita de Carla", recordó.

"Yo le contesté que era 'Walk On'. Cuando llegamos él tenía un iPad y había hecho un dibujo. Y le mostró el dibujo a Carla. A los cuatro meses, en octubre, cayó en casa una encomienda y era el dibujo de él hecho a mano, enmarcado", reveló y dijo que su mujer lo tiene colgado en su cuarto.

La conductora mostró el mensaje a la cámara, donde se podía leer: "Este es un gran día para vos y para la Argentina". También aseguraba que es tiempo de que el "centro radical" tome el control. "No podría estar más orgulloso de ser tu amigo", cerraba.

En otro tramo de la entrevista, Lousteau hizo un diagnóstico de uno de los problemas de la Argentina. "Un defecto que tenemos es el 'Sí, pero'. El Papa, sí, pero; Messi, sí, pero; Borges, sí, pero..." dijo, y agregó que ahora también ocurre lo mismo con los artistas urbanos como Duki o Wos.

"Me parece que nosotros señalamos muy rápido la parte mala del otro en lugar de arrancar diciendo: 'Che, qué difícil es lo que hace'".

El precandidato también habló de su vida personal y reveló el secreto para mantener viva su relación de 12 años con su pareja Carla Peterson. "El secreto es encontrar a alguien como Carla", dijo divertido. "Relajada. Muy divertida", continuó.

"Muchas veces cuando estamos con amigos ella dice algo que todo el mundo estalla de carcajada. Mi momento de mayor amor con ella es cuando hace esas cosas porque tiene pensamiento lateral para el humor", dijo.

Al ser consultado por su vida hogareña, reconoció que "no hay rutina". Todo lo contrario a lo que vivió cuando era chico.

"Mi padre, que todavía vive, tiene 89 años, era muy estricto. Por ejemplo, a mí me gusta mojar la medialuna dentro del café con leche. En mi casa mi padre no me dejaba", recordó. Sin embargo, también marcó el contraste con su madre que siempre le dio "mucha libertad".

"Ahora me hiciste acordar yo fui corresponsal de guerra, pero cuando me fui no le dije a mi vieja. Y cuando la llamé para decirle, estaba preocupada porque en ese momento mi hermana estaba viviendo en Essex, en Inglaterra, con una beca. Entonces dije 'no le voy a contar'", dijo.

Y continuó: "Cuando volví después de un mes fui a su casa y no me dijo nada. Y le conté un montón de anécdotas y cuando bajé me dijo: 'Martín la próxima vez avísame antes'". (Infobae)