El penal anulado a River: "La regla es clara, hay una infracción", dijo Alberto Martínez

Se sigue hablando y se va a seguir hablando del penal que le anularon a River en Brasil, en la tanda definitoria, cuando el jugador del “Millo” Pablo Solari tocó el balón con los dos pies, en el encuentro que determinó la eliminación del equipo de Martín Demichelis de la Copa Libertadores a manos del Inter de Porto Alegre.

La regla 14 del reglamento general de FIFA especifica que si el jugador, en una reanudación a balón detenido y con el pie, toca el esférico por segunda vez antes que lo haya tocado otro jugador del campo (sea compañero o rival), el penal será anulado, por lo que al patear "con los dos pies en forma alternada", se invalida la ejecución.

“Se puede poner un balón en movimiento tocándolo con ambos pies a la vez, eso está permitido por la regla, pero lo que no se puede hacer es tocar con un pie primero y con el otro después antes de que lo toque un compañero o adversario; esa acción se invalida con tiro libre indirecto para el rival”, explicó Alberto Rubén Martínez, Instructor Nacional de Arbitraje, docente en la ABA (Asociación Bahiense de Arbitros) y uno de los máximos referentes del referato en la Liga del Sur.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Al jugador de River (Solari) no le dan una segunda oportunidad porque el segundo toque con el pie ya invalida lo que puede venir después. Y no se puede reanudar el juego con tiro libre indirecto como debería ser porque era tanda de penales, por lo que, en ese caso, se da por pateado, ejecutado y no covertido”, admitió el “Flaco”.

“La infracción que comete Solari, en este caso, debe ser sancionada cuando toca el balón por segunda vez, y a partir de ahí no vale más nada por más que la pelota haya terminado dentro del arco. En ese caso (el gol), es una consecuencia del recorrido que hizo el balón, pero la falta fue antes”, señaló el ex referí.

“Pese a que el VAR actuó rápido, es un accidente, y como no hay intención de patear con una pierna primero y con la otra después, la regla debería ser más flexible, al menos desde mi punto de vista”, concluyó.