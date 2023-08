Laura Cors, antes de irse a Quimsa: "La felicidad en el deporte es lo primordial"

La entrenadora Laura Cors, quien estuvo tres años en Bahía Basket y tuvo la posibilidad de dirigir a Villa Mitre, finalmente continuará su carrera en Quimsa (Santiago del Estero), volviendo a estar al frente del Femenino.

La bahiense, quien estuvo en Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30.

Ahora volverá a dirigir Femenino.

"Cambia en la dinámica de ejecución, pero el deporte es el mismo, y en el día a día, los problemas de cada uno de los géneros es igual; los hombres lloran, tienen un montón de inseguridades...", comparó.

También habló de las presiones en los deportistas.

"Ayer estaba hablando con una jugadora para poder llevarla a Quimsa y me dijo: 'No quiero jugar más. Me agotó el estrés y un montón de otras cosas'. Me parece que la felicidad en el deporte es lo primordial. Ese el ambiente cuidado que quiero tener dentro de mi equipo. Si sos dictatorial va a funcionar, pero no es por ahí", opinó.

"Hoy -amplió- los adolescentes o preadolescentes tienen un montón de otras inquietudes y si los tensionás un poquito te dicen 'chau, no quiero jugar más'".

Respecto de su etapa en Bahía Basket, la dividió en tres partes.

"Cuando descendimos en la Liga Nacional yo estaba recién llegada, había un cuerpo técnico horizontal, donde siento que no pude poner mucho mi impronta; en Liga Argentina sí fui responsable de todo y el equipo terminó jugando en línea ascendente, y el torneo local empezamos con un jugador y completamos con muchos chicos que algunos no eran aceptados casi ni en Segunda división", enumeró.

En cuanto a los resultados dijo: "Aprendí que la derrota te genera todo el tiempo replantear y la victoria te hace descansa".

También se refirió, entre otros temas, al interés de Villa Mitre.

"Fue muy lindo que se fijaran en mí. Espero poder tener alguna vez la oportunidad. Agradecidísima", resaltó.

