La madre de Wanda Nara vio a la distancia la nota que su hija dio desde Estambul (Turquía) en la que habló sobre su salud y contó cómo encontró fuerzas para ser ella quien contiene a su familia a partir del diagnóstico que le dieron los médicos y del tratamiento que realiza en la Argentina, más precisamente en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre.

“A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia”, se sinceró Wanda en la entrevista que concedió a Telefé, y agregó que es ella quien contiene a su hermana Zaira, a su mamá Nora, a su esposo Mauro Icardi y a sus cinco hijos. Además, contó que también fue ella quien debió impulsar al futbolista para que se animara a abandonar el Paris Saint Germain, lo que obligó a la familia a mudarse de Francia cuando él dudaba.

Al leer las declaraciones de Wanda, su madre compartió la nota y aseveró en sus palabras. “¡Es cierto, Wan! Pero de ahora en adelante, todos nosotros con vos y para vos! ¡Vamos, Wan! ¡Una más… vos podés”, escribió Nora Colosimo en sus historias de Instagram.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cuando habló de su salud -aunque sin especificar el diagnóstico que recibió por parte de los médicos-, Wanda Nara relató cómo vivió aquellos primeros momentos, y resaltó que todavía su familia permanece impactada. “Yo sentía que si yo me caía se caían todos conmigo, porque estábamos muy shockeados todos. Me pasaba también con mis amigos: Kennys estaba en shock. Entonces, yo caminaba en mi casa en pijama y en un momento dije: ‘Me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar conmigo a todos’. Y eso fue lo que pasó. De a poco, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo. Tenía que ocuparme de mí. Y también tenía que escuchar lo que estaban diciendo afuera porque mis hijos estaban yendo al colegio en Argentina y cuando llegaron les hacían preguntas. Entonces, me tuve que sentar y hablar con ellos, cuando quizás hubiera esperado un poco más”, contó la modelo.

“Son las reglas del juego. Cada periodista se maneja como puede o como le parece. Yo no tengo nada que reprocharle a nadie. Solo que, en mi caso, cambió un poco la velocidad con la que lo hubiera hecho o la manera en que lo hubiera resuelto. Siempre soy de hablar con mis hijos y contarles todo. Y creo que ellos tienen la personalidad que tienen porque siempre hablé. Cuando nos mudamos, nos sentamos todos, debatimos y vimos qué pensaba cada uno. Y esto fue un poco duro porque me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero también les tenía que decir porque era algo de lo que se estaba hablando en todos lados”, dijo con la voz entrecortada sobre cómo enfrentó a Valentino, Constantino y Benedicto (de su matrimonio anterior con Maxi López) y Francesca e Isabella (de su relación actual con Icardi).

“Yo creo que hay que salir adelante. Mi duda, o no, de salir a contarlo es que a veces está mal visto y genera polémica. Me gustaría encontrar las palabras justas para decir y poder ayudar a alguien que lo necesita. Hoy no sé si soy la indicada para ayudar en ese sentido, pero estoy trabajando en eso”, continuó Wanda.

Sobre su diagnóstico, explicó: “Estoy esperando mejorar un poco más de lo que ya mejoré y poder salir a hablarlo. Con ganas y con fe se puede salir adelante. Es el mismo tratamiento para todos. Yo elegí mi país, pero si me lo hubiera hecho en otro lado, porque de hecho consulté en Milán y en París, en cualquier lugar es lo mismo. Solamente uno tiene que elegir dónde se siente más cómodo y más contenido, y yo elegí Fundaleu, le estoy muy agradecida a ellos”. (Infobae)