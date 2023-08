Mariano Martínez, en momentos en que en la Argentina se vivían tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de coronavirus, se mostraba bastante activo en las redes sociales y solía publicar contenido que a menudo se volvía tendencia por diferentes motivos y en diversas plataformas. En solo pocos meses recibió una lluvia de críticas, pero también algunos lo felicitaron por su audacia. Él no suele quedarse callado y se prende al juego de la interacción.

Respecto de los comentarios que recibía sobre sus videos, en esa época aseguró: “Sinceramente es una distracción, un divertimento, después el ojo ajeno la verdad es que no me modifica, que sé yo, que digan lo que quieran”. En una entrevista con Intrusos, el actor explicó: “Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite, cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”.

Cuando le mencionaron que algunos de sus seguidores lo trataron hasta de loco, el actor respondió: “Por eso me parece grave el tema: ¿cuál es el límite y el parámetro para que a alguien lo traten de ese manera o lo defiendan por la misma razón? Si te guías solamente por los halagos, con el exitismo que hay, te deprimís, porque en un momento sos un ídolo y en el otro sos un fracasado para el ojo ajeno. Entonces, uno tiene que estar seguro de lo que hace, por qué lo hace sin molestar a nadie y con eso avanzar”.

Pasados dos años de ese crucial momento y en un presente que lo encuentra protagonizando la obra Tom, Dick & Harry, volvió a referirse al tema en una charla con Intrusos. “Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad es que no veía razones para que eso suceda. Y entiendo que tengo un cierto hate potente hace un tiempo y uno aprende a convivir con eso”, reflexionó a la distancia sobre las críticas que recibe en las redes sociales.

También se tomó un minuto para hablar del rol de la prensa, asegurando: “Lo que no entendía bien era la doble moral de algunos medios, de algunos comunicadores. Esa doble moral de disfrazar de humor ciertas cosas depende de quién sea la persona. En mi caso nunca sentí que se me tratara como una persona. Sentí que estaba justificado porque supuestamente tenía 40 años y me estaba volviendo loco. Nunca se preocuparon por investigar bien o decir: ´simplemente es una persona que se está divirtiendo´”.

Tras ello, también puso nombre y apellido a parte de la campaña que se había generado en su contra, disparando directamente contra Martín Cirio: “Solo digo que sí nos lastimó mucho. No había razón. No lo conozco, nunca lo había conocido. Me hizo perder un montón de trabajos en su momento”, enfatizó el actor y agregó: “Había tanto hate que él generaba que se metían en los laburos que yo tenía. Él se burlaba de mí supuestamente porque yo hacía canjes. Se metía con cosas re graves disfrazado de humor y lo que no entendía bien era cómo lo invitaban a ciertos programas y decía: ´Qué mala onda Mariano, no tiene humor. ¿Quién va a tener humor de esa manera?´”.

Los dardos no solo iban contra él, sino también para su familia, y sobre eso, Mariano Martínez explicó: “Me dolía ver a mis hijos sufrir cuando pasó lo de Martín, cuando pasó lo de TikTok, y que se metían en esa, hasta se creaban cuentas falsas para defenderse. Y yo les decía que no hagan eso. No entiendo por qué esta cizaña y acompañan este odio los medios. Eso es lo que no entiendo y nunca lo voy a entender. Después yo sigo mi vida, tampoco es que estoy traumado y triste por la vida. Hay cosas que pueden ponerme triste, pero soy una persona resiliente, voy para adelante”. (Infobae)