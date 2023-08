Kicillof en Bahía: "Me hubiera gustado más iniciativa del Municipio y que nos empuje, como hace el Puerto"

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com Jefe de Noticias de La Nueva. Analista político y conductor del programa de actualidad "Allica y Prieta a las 12" que se emite por La Nueva Play. Ha hecho coberturas políticas en el país y en el extranjero.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, candidato a la reelección en las listas de Unión por la Patria, dialogó hoy con La Nueva. durante su visita a Bahía Blanca y luego de la conferencia de prensa que brindó en el Consorcio de Gestión del Puerto acompañado del precandidato a intendente Federico Susbielles.

—Recién en conferencia de prensa hablaba de la posibilidad de que Federico sea intendente y de las bondades que eso traería en la relación Provincia-Municipio. ¿Cuál es su balance de la relación con el municipio de Bahía Blanca en estos cuatro años?

—Yo creo que ha quedado establecido cuando uno recorre toda la Provincia, y más después de haber atravesado la pandemia, que absolutamente nadie, ningún intendente, puede ponerse en la posición de discriminado o de que no hubo escucha. Es completamente al revés. Eso lo resolví desde el primer día, más allá de la orientación política del intendente. Teníamos una Provincia que había sido muy golpeada, entre otras cosas, por una discriminación muy fuerte durante la época de María Eugenia Vidal a todos los intendentes del peronismo, pero también hubo una ausencia en educación, en salud, en infraestructura, en puertos. Era un gobierno de ausencias en todo aspecto. Yo quería revertir esa situación poniéndonos a disposición con algunas cuestiones que impulsábamos en cada Municipio. Había obras muy postergadas y esas son las que creemos estratégicas, más allá de que el intendente nos trate bien, mal o con indiferencia.

"Pero tiene que haber una iniciativa, una motivación y una gestión de cada uno de los intendentes. Eso ya no entra en la cuestión de discriminación, sino en la mirada estratégica que se pueda tener. Yo creo que lo que le falta a Bahía es un proyecto del municipio que esté más en sintonía con lo que nosotros necesitamos para toda la Provincia y específicamente para Bahía. No es que el camino de circunvalación o la ruta 51 sean un capricho nuestro, sino que tiene que ver con levantar determinados distritos que son fundamentales y simbólicos para la provincia de Buenos Aires, además de estratégicos para la producción y el empleo.

"Obviamente que uno cree que podríamos haber hecho más. Podríamos haber hecho más en Bahía como hemos hecho en el Puerto de Bahía Blanca, porque Fede tiene una mirada que está en absoluta consonancia con lo que nosotros esperamos de esta ciudad y de la provincia. Pero si tengo que sintetizar, faltó esa mirada de largo plazo para el municipio: que pueda integrarse con su puerto, con su provincia y las enormes oportunidades que vienen. En la reunión que tuvimos recién con el sector privado vinculado a la petroquímica y a la refinación, todas las cuestiones estratégicas tuvieron que ver con decisiones que se han tomado del gobierno provincial y a veces del gobierno nacional. En todas estuvimos presentes. Ya fuera cuando había que ver cuál era el trazado del gasoducto Néstor Kirchner, porque había alguna idea de sacarlo más por el lado de Mendoza, entonces la provincia de Buenos Aires no iba a tener los excedentes que ya empieza a tener, y eso iba a imposibilitar grandes inversiones, como lo del GNL o incluso Profertil; pasando también por Vaca Muerta y el petróleo offshore, creemos que va a haber un desarrollo muy fuerte que va a beneficiar también a Bahía. Es decir, en cada una de las decisiones tiene que haber una planificación de mediano y largo plazo donde la Provincia puede empujar. No lo digo a modo de crítica, pero me hubiera gustado que haya habido más iniciativas por parte del municipio y que eso también nos empuje como lo hace el Puerto".

—Hoy todos los espacios políticos hablan de que Bahía Blanca necesita planificación para que la sociedad en general pueda captar los beneficios de esas múltiples inversiones que podrían llegar a venir. Desde el oficialismo local actual, ¿considera que tampoco se está trabajando?

—Nosotros tenemos los teléfonos abiertos, lo que pasa es que es tan grande lo que va a ocurrir en Bahía si se dan los proyectos que están en carpeta, que también excede al municipio. Pero sí te puedo decir que no es que esa dinámica está reflejada en la planificación municipal. Nosotros estamos muy abiertos, cada uno de los ministros está a disposición de todos los intendentes de la provincia, y hemos trabajado más con el puerto que con el municipio. E incluso a veces hemos tenido entredichos innecesarios. Pero a mí me parece que una intendencia como el perfil que está proponiendo Federico le vendría muy bien a Bahía y le vendría muy bien también a la Provincia.

—Mencionó el tema de la educación y de las escuelas. En Bahía Blanca hubo muchos días perdidos de clase por paros y, en algunas escuelas puntuales, también por problemas de infraestructura. Hubo también una serie de manifestaciones de padres, de hecho hay un reclamo de un papá que se hizo viral. ¿Qué mensaje tiene para esos padres que han visto cómo sus hijos pierden muchos días de clases en la escuela pública?

—En la Provincia completa tenemos 400.000 docentes, 22.000 instituciones educativas, 5,2 millones de alumnos. Cuando la representación gremial local es de determinada orientación, a veces va en contramano del grueso de la Provincia. Nosotros no hemos tenido ni un solo día de paro provincial. La escuchaba a Vidal decir '¿cómo Kicillof tuvo cero días de paro y a mí me hicieron 65?'. Y bueno, porque era un gobierno que no invirtió en infraestructura escolar, no abrió nuevas escuelas y además le sacó sueldo a los docentes. Nosotros a la educación pública le hemos devuelto todo lo perdido en lo salarial y tenemos el plan de obras de infraestructura escolar más grande de los tiempos recientes con 6.000 obras en escuelas y 171 escuelas nuevas.

"Creo que son tres distritos donde las expresiones gremiales locales tienen particularidades. A esos docentes yo les quiero hablar: nunca se ha invertido tanto en escuelas. Por supuesto que sabemos que falta, pero vamos a seguir invirtiendo en infraestructura y abriendo escuelas. Por ejemplo, en el distrito de San Vicente, hicimos 20 escuelas nuevas; en Pilar, 18 escuelas nuevas. Pero eso es una iniciativa municipal en la que el Consejo Escolar reclama la expansión del sistema educativo. Nosotros estamos todos los años subiendo la inversión en educación en general y en infraestructura en particular, y siempre a disposición de dialogar con cualquier sector. Hay sectores que a veces son más combativos, nosotros les decimos que es muy claro todo lo que se está haciendo y esperamos que en ningún lado de la Provincia se den estas situaciones. En la inmensidad que tiene la PBA hay sectores donde hay particularidades, pero son particularidades. Vamos a seguir trabajando para que se cumplan todos los días de clase. Nosotros creemos fuertemente en la educación pública y lamentamos cada día de clase perdido".

—Se vienen las elecciones PASO y obviamente Unión por la Patria está pidiendo el voto. Argentina está en un momento donde el último índice de la inflación interanual dio 115 %. ¿Cómo se le pide el voto a la gente con esos números? Usted fue ministro de Economía, ¿por qué la inflación no baja y por qué este gobierno al cual le ha subido la inflación se compromete a hacer que efectivamente baje, si les toca continuar?

—Vamos por partes. Hoy tuvimos una reunión con el sector petroquímico y veíamos cómo le fue durante la época del gobierno anterior y lo mismo hemos hecho con el sector textil, plásticos, maquinaria... con toda la producción industrial de la provincia de Buenos Aires. Durante la etapa del gobierno anterior, perdimos 6 puntos de PBI acumulado, de PBG, el Producto Bruto de la provincia. Pero el producto industrial cayó 20 puntos, los salarios cayeron 15 puntos y la inflación terminó con 55 puntos. Siempre los salarios corriendo por detrás de la inflación por una decisión del propio gobierno, que pensaba que los salarios eran demasiado altos, por eso quieren sacar leyes laborales, sacar indemnizaciones, desproteger a los trabajadores. Y por eso, en vez de un Ministerio de Trabajo, en la provincia de Buenos Aires teníamos un organismo destinado a perseguir a los trabajadores cuando protestaban por sus condiciones.

"La realidad de hoy tiene claroscuros, veíamos recién que el sector de grandes y pequeñas empresas perdió 11 puntos en el gobierno pasado y ganó 18 puntos ahora en términos de volumen de producción, de valor agregado. Ganó en empleo, en exportaciones y así todos los sectores de la economía, particularmente la industria. Es decir, se están creando fuentes de trabajo, 120.000 puestos de trabajo registrados, recuperamos todo lo perdido en la época de Mauricio Macri y Vidal, pero falta que las dos cosas se junten: la inflación y su vínculo con el salario. Cuando una economía está creciendo y uno ve que los salarios no recuperan suficiente y hay inflación, eso quiere decir que hay sectores que están ganando más que la inflación, porque el producto se reparte de una manera particular. Creo que en eso tiene que interceder el gobierno.

"Una de las trabas grandes para un combate más frontal con el tema de precios es el Fondo Monetario Internacional. El día de ayer escuchaba unas declaraciones de Macri, que decía 'ahora está el Fondo, el Fondo me impuso un montón de cosas'. Bueno, nos trajeron al Fondo Monetario Internacional, lo trajo el gobierno anterior y es un gran problema que tenemos para hacer varias de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el Fondo siempre te exige, en el programa que se cerró con Macri, que la devaluación siempre sea mayor que la inflación. Es una imposición que hace a todos los países, ya sea Egipto, sea Argentina. Entonces ¿qué problema tenemos en una economía como la nuestra? Si vos devalúas más alto que la inflación, la devaluación se va a los precios por diferentes mecanismos y entonces volvés a tener inflación.

"Esto hay que discutirlo de nuevo con el Fondo Monetario Internacional, lo vengo diciendo desde el comienzo de este gobierno. El Fondo en esto es muy duro, como que la tasa de interés y el crédito tienen que bajar, que la energía hay que cobrarla en dólares. Estos aumentos que está habiendo en energía, cualquier aumento es más bajo que la inflación que hubo en este periodo. El Fondo Monetario pide que se mueva con el dólar más alto que haya. ¿Por qué hay que darle bolilla al Fondo? Porque el Fondo le dio el préstamo más grande de la historia de la humanidad al gobierno anterior: 45 mil millones de dólares. No se puede pagar eso con recursos propios, entonces el Fondo ahora hace imposiciones para darte la plata cada vez que viene un vencimiento. El vencimiento que hubo hace unos pocos días es el que arregló Macri, o sea que estamos pagando esa deuda. Y, para colmo, con el Fondo, que pone imposiciones, condicionamientos. Yo creo que el plan del FMI es inflacionario.

"¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Por qué pedir el voto? Bueno, porque empleo se ha creado, la producción crece, la construcción crece, pero obviamente necesitamos que los salarios vayan por encima de la inflación. Que los sectores más vulnerables estén cubiertos. Y para eso hay que hacer una discusión muy profunda con el Fondo y, para hacer eso, necesitamos también un acompañamiento político. En la última elección a nuestro Gobierno no le fue bien, veníamos de la pandemia. Pero hoy se necesita un respaldo para poder dar las discusiones que hay que dar con el FMI y con los formadores de precios también. Porque si crece el producto, o sea crece la riqueza que crea la Argentina, pero los salarios no crecen, es que hay sectores que están siendo favorecidos. Hay que discutir y en eso tiene un papel el Estado.

"El ministro Sergio Massa, candidato a presidente, le puso un límite al Fondo porque le pedían no sé cuántas cosas y fue a buscar la plata a otros lugares, porque sino, en las condiciones que estamos, yendo a una elección, tener que hacer todo lo que pide el Fondo era imposible. Los programas del FMI son ajuste, devaluación y todas cosas que nosotros no necesitamos. La política del ajuste nos va a dejar sin nada, sin las rutas que necesitamos, sin en el Puerto que necesitamos, sin el gasoducto que se hizo y que hay que seguir ampliándolo. Necesitamos plantarnos con eso. Tenemos un gran problema, que hoy el auditor que trajo Macri pide un montón de cosas. Necesitamos ese respaldo de la gente, que haya una comprensión de la situación en la que estamos.

"Yo creo que con las recetas que propone la oposición no hay ni la más remota posibilidad de hacer todo lo que falta. Nosotros vamos a seguir trabajando por la producción, el trabajo y también la distribución más equitativa, los mejores ingresos para sectores medios, para sectores populares. Pero los que trajeron al Fondo están de acuerdo con el ajuste, obra pública cero, dinamitar. Cuando dinamiten, por favor, que no dinamiten el Puerto, cuando dicen 'motosierra y echar empleados públicos', que no sean los trabajadores la educación. Nos vamos a quedar sin nada.

"Creo que la realidad es complicada. El voto es para que nos den el espaldarazo y también el impulso y el mandato para completar lo que estamos haciendo. Nosotros no ganamos en Bahía Blanca y sin embargo estamos llevando adelante todas las obras que no se habían hecho durante muchísimo tiempo, porque creemos que es importantísimo que Bahía tenga ese protagonismo. Para eso necesitamos que el municipio piense así".