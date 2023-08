"Es tocar el cielo con las manos", dijo Véliz, en su presentación en Tottenham

El delantero argentino Alejo Véliz, ex Rosario Central, fue presentado hoy en Tottenham, de Inglaterra y aseguró que su llegada al club londinense fue como "tocar el cielo con las manos" e hizo foco en una pronta adaptación para brindar lo mejor de sí mismo.

"Estando acá es como tocar el cielo con las manos. Cuando me enteré del interés, no lo podía creer, no caía, hasta que llegué", dijo Véliz en un video difundido por Tottenham en sus redes sociales.

"Estoy con muchas ganas, metido al ciento por ciento. Gracias a Dios tengo una familia que me acompaña y es un sueño llegar a un club tan grande y lo quiero aprovechar", apuntó el exatacante del seleccionado argentino Sub-20.

Véliz, de 19 años, se presentó como un jugador "de mucha sangre", con despliegue en el campo de juego: "voy a todas las pelotas y no doy ninguna por perdida; voy a dar todo por esta camiseta".

El ex Rosario Central dijo que no dudó apenas recibió la oferta del Tottenham y su objetivo próximo está centrado en la adaptación a la institución y el país.

"Me costará un poco adaptarme, pero están Gio (Lo Celso) y los chicos, que me ayudarán a adaptarme de la mejor manera", puntualizó Véliz, quien también será compañero del defensor campeón del mundo Cristian "Cuti" Romero.

Si bien no se hizo oficial, la transferencia de Véliz al Tottenham sería por un monto cercano a los 15 millones de dólares.

Véliz debutó el 22 de julio de 2021, en la victoria 1-0 sobre Deportivo Táchira, de Venezuela, por la Copa Sudamericana cuando ingresó a los 82 minutos por Alan Marinelli. Desde aquel momento, disputó 63 partidos con nuestra camiseta y anotó 19 goles.

El futbolista nacido en la localidad santafesina de Gödeken arribó a Rosario Central en el inicio del 2020, antes de la pandemia.

Por otra parte, Alejo también tuvo un destacado desempeño en el reciente Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en Argentina, en el que convirtió 3 tantos en 4 encuentros.

"Deseamos que pueda seguir demostrando su valía en una de las ligas más importantes del fútbol mundial y que su carrera continúe en ascenso. ¡Éxitos Alejo, el Gigante siempre te va a esperar para gritar más de tus goles!", escribieron en el comunicado de Rosario Central.