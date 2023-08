El tiempo le dio la razón a Messi: Barcelona aún no pudo inscribir a su fichaje estrella

Las ligas europeas se encuentran a días de dar inicio a una nueva temporada. Pero mientras todos los equipos ajustan detalles tácticos y de preparación física, el centro de atención en Barcelona es el fair play financiero.

La crisis económica que aqueja al club desde épocas de la pandemia por Coronavirus aún persiste con creces. Así es como, hasta el momento, a horas para el puntapié inicial de LaLiga, el conjunto Culé solamente pudo inscribir a 13 de 24 jugadores de su plantel profesional.

Corre el riesgo de perder a varias de sus figuras. Y ante esta situación, todo retrotrae a Lionel Messi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El capitán campeón del Mundo sufrió en carne propia las consecuencias del déficit financiero que atraviesa Barcelona. Fue el inconveniente que no permitió oficializar su renovación, allá por el 2021, que derivó en el apresurado arribo del "10" al Paris Saint Germain, a tan solo algunos días del cierre del libro de pases europeo.

Pero ahora, dos años después, el club español sigue sin poder tachar sus números rojos. Y el plantel profesional sigue siendo el principal afectado.

A pesar de liberar sueldos pesados como los de Sergio Busquets y Jordi Alba - hoy compañeros de Messi en Inter Miami-, varias son las figuras que no tienen su futuro asegurado, como es el caso de Ronald Araújo y Sergi Roberto -capitán-, o las incorporaciones de Íñigo Martínez, Oriol Romeu e Ilkay Gundogan, la compra estrella blaugrana para esta temporada.

El caso del mediocampista alemán, que solo jugó partidos de pretemporada, es el que más preocupa a Joan Laporta, presidente de la institución. Llevó a cabo todas las gestiones necesarias para convencer al volante para que no renovara su vínculo con el Manchester City para que cumpla su sueño de jugar en el Barcelona.

Sin embargo, el límite salarial puede llegar a convertirlo en el nuevo "caso Messi".

No obstante, el ex jugador del Borussia Dortmund fue precavido y tuvo en cuenta que esta situación podría suceder. Al momento de firmar su contrato, exigió que figure la chance de ejercer una cláusula de rescisión si desde el Barcelona no logran inscribirlo en la federación española antes del 12 de agosto.

De esta forma, el alemán aún tendría le quedarían dos semanas para buscar un nuevo club.

En este contexto de preocupación que vive el equipo Culé, Messi puede atribuirse haber leído bien sus movimientos para su futuro. Es que tras no renovar su contrato con el PSG, Laporta se contactó con Jorge, padre y representante de Leo, para tratar de concretar el regreso del máximo ídolo blaugrana.

Pero tras varias semanas de negociaciones, el mismo jugador fue quien terminó desistiendo de llevar adelante la operación. ¿El motivo? No quería esperar hasta último momento para ser inscripto, corriendo el riesgo de volver a pasar por una situación como la que provocó su salida. El tiempo terminó dándole la razón.

Por ello, Leo priorizó tener asegurada su participación en un club. Así es como hoy disfruta de su nuevo proyecto de vida en Miami junto a su familia, mientras también demuestra su magia, que permanece intacta, por todo Estados Unidos, donde el fútbol parece ir al ritmo de su nuevo "rey".

Por el otro lado, Laporta busca hacer malabares que no le permitan sumar al expediente casos similares al de Messi.

Así es como comenzó un proceso express en el que busca recibir ingresos inmediatos mediante ventas de jugadores, o a través de la entrega de cierto porcentaje de la productora audiovisual del club a un fondo alemán interesado en ella.

El tiempo corre para el Barcelona, mientras el "10" disfruta no haberse equivocado de decisión.