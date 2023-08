"Pensé que me iba a pegar un tiro", dijo una mujer asaltada en Villa Mitre

"Te queda miedo y susto. Nunca me habían robado y menos así", dijo una vecina de Villa Mitre que en las últimas jornadas fue asaltada por un delincuente que la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo la moto.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 14, en la zona de calle Garibaldi al 700.

"Estaba saliendo de mi casa y abrí el portón para sacar la moto, entonces la puerta hizo ruido y por enfrente pasaba un muchacho que miró y luego siguió con el celular. Dejé la moto para cerrar y luego, cuando estaba poniendo la llave y me colocaba el caso, veo que lo tenía encima y me dijo: `dame la moto´. Me apoyó el arma en el pecho, entonces salí corriendo para mi casa. Me asusté, pensé que me iba a pegar un tiro", dijo Pamela, en declaraciones al programa Panorama de LU2.

La mujer admitió que "fue muy corto el tiempo, pero pensé un montón de cosas. Pensé en empujarlo o gritar, no entendía nada. Nunca me imaginé que podía tener un arma, fue tremendo".

Comentó que el sector no es muy transitado y que el delincuente tenía colocada una gorra negra, una campera azul, un pantalón de gimnasia y llevaba una mochila.

"Cuando se fue empecé a gritar para ver si algún vecino escuchaba y salía. Pese a los nervios y el susto llamé como pude al 911. La policía vino enseguida y me tomaron los datos, mientras que un vecino aportó las imagenes de una cámara de seguridad".

Pamela describió que el sujeto escapó con su rodado Gilera Smash 110cc. de color azul.

"Tenía la moto porque trabajo muy lejos y no hay ningún colectivo que me lleve directo. Supongo que salió a robar, me vio y consideró que era la oportunidad de hacerlo".

"Te queda bronca y estoy enojada, porque no puede ser que una labure, tenga sus cosas para vivir tranquila y vengan estos tipos, que no saben qué es el trabajo, y te amarguen la vida".