Vóleibol: con Barbero, Las Panteritas juegan ante Brasil por los octavos de final del Mundial

Con la bahiense Felicitas Barbera como capitana, el seleccionado argentino femenino de vóleibol U19 disputará hoy los octavos de final del Mundial de la categoría que se disputa en Hungría y Croacia.

Las Panteritas se medirán ante Brasil, a partir de las 13 en Szeged, y el partido podrá verse por el canal de YouTube de VolleyballWorld.

El combinado de nuestro medio llegó a esta instancia tras ser segundo en la Zona A, con cuatro triunfos y una sola derrota.

Luego de caer en el debut ante China (3 a 0), Argentina se recuperó con 4 victorias en fila ante Camerún (3-0), Egipto (3-0), Chile (3 a 0) y Hungría (3-2).

En estos encuentros, Barbero sumó 6, 8, 14, 6 y 18 puntos respectivamente.

Brasil, por su parte, fue tercero en la Grupo C, con 3 triunfos y dos caídas. Le ganó a Canadá (3-0), Perú (3-0) y Tailandia (3-) y cedió frente a Bulgaria (1-3) e Italia (1-3).

Los otros cruces por el título los animarán:

-Estados Unidos vs República Dominicana.

-China vs Tailandia.

-Turquía vs Corea.

-Italia vs Egipto.

-Alemania vs México.