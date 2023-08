Con la vuelta de Palihue, comenzó el torneo Clausura Desarrollo

El regreso a la competencia oficial de Palihue (rama masculina) marcó la nota destacada en la primera fecha del campeonato Clausura Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

El Verde, que no pudo iniciar el calendario 2022 al no poder alcanzar cifra adecuada de jugadores para modalidad XV, retornó este año de manera progresiva cumpliendo con amistosos obligatorios, dentro del calendario del Clasificatorio al TRP C.

Esa preparación y ritmo de juego tuvieron mucho que ver en el equipo dirigido por Mauro Dellape para superar ayer -en el debut- a Puerto Belgrano por 18 a 14 de visitante.

La jornada también contuvo la victoria del otro elenco bahiense en el torneo, Universidad Nacional del Sur, que superó a Estudiantes de Santa Rosa por 20 a 0 en La Madriguera del campus Palihue.

Otro de los ganadores de la jornada inaugural fue Coronel Suárez, que se impuso a Independiente de Puan por 21 a 0.

La primera se completó con el triunfo de Sol de Mayo (Viedma) ante Pringles RC por 39 a 27.

Fecha libre tuvo Punta Alta RC, equipo que viene de ser subcampeón del Clasificatorio al TRP C que ganó El Nacional.

Por las elecciones primarias (PASO) del domingo próximo, la segunda fecha se adelantará para el sábado 12 con los partidos Punta Alta RC-UNS (en Primera e Intermedia) y Estudiantes (Santa Rosa)-Independiente (P). Libre, Coronel Suárez.

Clausura femenino

Ayer también se jugó la primera del torneo Clausura femenino de la URS, aunque no con programación completa.

Palihue ganó los dos partidos que disputó, uno ante Puerto Belgrano (22-7) y el otro frente a un combinado de jugadoras Punta Alta RC-Puerto Belgrano (37-0).

Hay que recordar que las mujeres de Palihue y Universidad Nacional del Sur serán las representantes de la unión local en el próximo Regional Pampeano, previsto para el 26 y 27 de este mes en Mar del Plata.