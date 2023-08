“Ganar un clásico te alegra la vida, pero hay detalles que debemos corregir”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

De su jerarquía y de esa visión futbolística para encontrar espacios donde no los hay depende el estado de ánimo de Olimpo a la hora de querer ser protagonista y de seguir estirando la ventaja de puntos al frente de las posiciones de la Zona 1 del torneo Federal A.

Diego Ramírez abrió el clásico frente a Villa Mitre con un zurdazo que venció las manos del arquero Daniel Moyano, asistió en el segundo a Toledo y jugando todo el período complementario de volante central fue la gran figura de un partido “de locos”, tal como lo definieron los que estuvieron adentro y los que lo vieron desde afuera.

“Fue un clásico raro, por momentos trabado y en ocasiones caliente, que se desvirtuó con las cinco expulsiones. Nadie esperaba semejante escenario, pero salió así y los tres puntos quedaron en casa”, fue la primera impresión del “Mago” y capitán aurinegro.

“Sacamos cinco unidades de ventaja en lo más alto de la tabla y lo vamos a poder disfrutar en estos 15 días sin fútbol (el fin de semana que viene no habrá actividad debido a las PASO, volviéndose a jugar el sábado 19 y domingo 20 de este octavo mes del año).

--¿En que fallaron para que un 3-0 a favor, con dos hombres de más y con todo a disposición para sentenciar el pleito, termine en un 3-2 y con Olimpo acorralado y pidiendo la hora?

--Por errores nuestros ellos se pusieron en partido. Cometimos varias distracciones seguidas, el rival convirtió las que generó y terminamos sufriendo innecesariamente. La felicidad del triunfo no opaca nada, pero sabemos que esas desatenciones son aspectos a corregir.

--Las cinco expulsiones, ¿estuvieron bien?

--Sí, nada que reclamar. En la mía (vio la roja a los 44 minutos de la segunda etapa), cuando le fui a consultar al árbitro, me dijo: “no hiciste nada, pero era para amarilla”, y como ya estaba amonestado me echó. Tal vez me mostró la tarjeta por reiteración de faltas, no sé, porque fui a la pelota sin hacerle falta, si siquiera hubo roce con el jugador de Villa Mitre (Enzo González).

--¿Va a ser una lucha mano a mano con Villa Mitre hasta el final?

--Puede ser, nosotros tenemos que trabajar pensando en el rival de turno, que ahora es Santamarina en Tandil, al que no le pudimos ganar (sendos empates) en las dos primeras ruedas. Después nos queda Cipolletti antes de que cierre la tercera ronda, todos encuentros complicados. Nos enfrentamos tantas veces entre sí que ya todos te toman la mano, saben a qué jugás, por eso suelen salir partidos sin sorpresas o con pocos goles.

--¿Cuál va a ser la autocrítica de este martes, cuando vuelvan a los entrenamientos?

--Siempre se habla en el vestuario, así hayas ganado 5-0. Nunca sale un partido perfecto, y creértela es lo peor que podés hacer. Corregir ganando es más fácil.

--¿Son el mejor equipo de la Zona?

--Tenemos muy buen material, un gran grupo y anímicamente estamos bien arriba. Debemos seguir por este camino, sabemos que es el correcto y el que nos va a llevar al tan ansiada meta: el ascenso.