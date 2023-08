Imágenes de la veneración a San Cayetano: menor concurrencia y bajas ventas

Como cada 7 de agosto, fieles de la ciudad y la región se acercaron hoy a la capilla ubicada en Alberti y Panamá para renovar los agradecimientos y pedidos a San Cayetano.

No obstante, para los vendedores ambulantes de siempre y para los propios fieles, los tiempos cambiaron y la crisis económica que atraviesa el país mucho tiene que ver ante baja concurrencia.

Así lo hizo saber Rosa, quien lleva más de 30 años con su puesto ambulante vendiendo estampitas, espigas, rosarios y velas, entre otras cosas.

"La verdad que este año se está vendiendo menos que otros años. Llevo mucho tiempo viniendo y es la primera vez que veo tan poca gente. No hay dinero para que compre la gente, si hasta a nosotros se nos complicó para traer algunas cosas. Además, está complicado conseguir estampitas de papel, porque no hay papel. De todos modos, lo que más se sigue llevando la gente son las espigas y las velitas ", sostuvo la mujer.

Por su parte, Fredy contó que "desde que me jubilé hace dos años que puedo venir siempre, antes lo hacía mi esposa". Sin embargo, tampoco ocultó su desazón por la actualidad que vive el país.

"Mi señora vino toda la vida y es importante para el que cree en él. Soy católico y lo seré toda mi vida, tuve la suerte de tener trabajo y jubilarme muy bien, pero el que está muy mal es el país. A los argentinos nos gusta sufrir y muchos de los políticos dicen cosas que no después no hacen, o al revés", sostuvo el salteño de nacimiento y en Bahía hace más de 40 años.

Los fieles, con espigas en mano, pidieron y agradecieron al patrono del pan y el trabajo, al tiempo de esperar la misa programada para las 17.

En tanto, a Ricardo también lo sorprendió la concurrencia que hubo en el transcurso del día y dejó su opinión.

"Creo que hay más gente desahuciada. Sigue viniendo gente a pedir por trabajo, salud y paz, aunque he visto mucho menos gente que el año pasado. Hace varios años que vengo y siempre pdio no solamente por mí, sino también por el bienestar, el trabajo y la salud de nuestra gente. Hoy cuesta muchísimo todo, pero no hay que perder la fe", sostuvo.

Finalmente, Horacio y Teresa, también jubilados, se mostraron en sintonía al hablar del poco movimiento visto.

"Se han terminado las creencias, porque el mundo cambió, los jóvenes ni saben quién es San Cayetano. Mis nietos, por ejemplo, ni le hablamos de él, si tampoco saben quién es Dios. Antes a esta hora y con este sol hermoso ni podías caminar por acá. La situación en el país es tremenda y mucho tiene que ver también", comentaron.

Quién fue San Cayetano

Cayetano de Thiene fue un presbítero italiano, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que en 1671 fue proclamado santo por el papa Clemente X.

San Cayetano murió en 1547, a sus 66 años, cuando era el superior de su orden en Nápoles.

La fiesta de San Cayetano se lleva a cabo el 7 de agosto por la Iglesia Católica.

Es el patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados, y del pan.