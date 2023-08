Qué dijo en Bahía el vice de la UAR sobre el futuro de la competencia regional

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En su momento regionalizar la competencia de rugby amateur argentina tuvo como objetivo desarrollar mejores equipos, jugadores y clubes. Jerarquizar el rugby a partir de sacarlo de la rutina de sus torneos locales. Pero en palabras de Félix Páez Molina, vicepresidente de Unión Argentina de Rugby y responsable del área de Competencia de la UAR, el rugby que se viene transitará el camino inverso. Es decir, algo que la Unión de Rugby del Sur llevó a cabo desde este año y que mereció el elogio del dirigente cordobés: revalorizar el torneo local.

"La idea del consejo directivo de la Unión Argentina de Rugby es estar cerca de los clubes, de las uniones. Hacer aproximaciones a cada una de ellas y conocer su realidad. Es lo más importante. Somos una gestión nueva, estamos recién hace un año y medio y queremos saber cómo trabajan, cómo están. Visitamos a los clubes para conocer. Eso nos hace tener un panorama más claro a la hora de tomar decisiones en función de la realidad de cada unión”, explicó Páez Molina en diálogo con “La Nueva.”.

"Creemos que el rugby argentino viene haciendo un buen trabajo en desarrollo y entendemos que esto es un paso adelante. La pandemia nos frenó y vemos que a las uniones les está costando comenzar a crecer de nuevo. Entonces, una buena forma de estimularlos y entusiasmarlos es estando cerca. No lo vemos de otro modo. Somos todos parte de lo mismo, del rugby argentino. Necesitamos que las uniones nos sientan cerca y así poder interactuar, para buscar siempre lo mejor para el rugby argentino", destacó el directivo.

“Fueron los primeros”

El vice de UAR destacó la diligencia de la Unión de Rugby del Sur para implementar la política de recuperar el apego por el torneo local.

"El año pasado el consejo directivo (de UAR) comenzó a conversar con las uniones, a empezar a trabajar adentro de cada una de ellas. Hoy los torneos son a nivel regional, pero vemos la necesidad de que cada unión pueda crecer por sí sola, acompañando desde nuestro lugar. Y Bahía Blanca dio el puntapié inicial. Nos sorprendió gratamente cuando Pepe (Antonio Soriano, titular de la URS) nos comentó (que el torneo Oficial) había sido un éxito. Fueron los primeros y es para destacar porque nos está costando que el resto de las uniones lo entienda. Por eso es muy importante rescatar lo que hizo la Unión de Rugby del Sur y buscar que las demás uniones empiecen a replicarlo. Y que sea el puntapié inicial para que Bahía Blanca tenga un buen torneo local de acá a unos años", sostuvo.

"El rugby argentino, de 2008 a la fecha, creció un montón. Ha tenido un crecimiento exponencial y de nivel, en relación a otros deportes. Es muy positivo. Pero lo que hemos observado es que los torneos regionales pueden llegar a generar alguna zona de confort a todos, no sólo a las uniones chicas sino a las grandes también. Y eso es lo que nos preocupó", agregó.

"Queremos que el rugby se desarrolle, que haya más cantidad de jugadores porque seguramente a partir de la cantidad lograremos la calidad. Y esto es para ver que la pirámide, la que nos gusta y que nos satisface, que es ver jugar a Los Pumas, cuente con mayor calidad a nivel colectivo e individual", explicó.

"Esto es lo que queremos despertar en las uniones: el interés por crecer. Y luego serán etapas, primero los torneos locales, después a los regionales, tal vez por niveles, para terminar en un gran Interior. Pero nunca hay que perder de vista lo primero. A cada momento estamos manifestando que lo más importante es el amateurismo: acá es donde se vive el amateurismo, en las uniones y en los clubes, donde se ve la pertenencia, algo que no se puede perder. Y no se perderá si los dirigentes, como en el caso de Pepe y Sur y de los clubes con quienes he conversado, lo cuidan. Si no lo cuidamos, probablemente el profesionalismo se nos empiece a meter más", afirmó.

¿Ser profesional o no?

El vice de UAR también se refirió al costado profesional del rugby de nuestro país.

"Nuestro deporte es amateur y tenemos que defenderlo a ultranza. Hay que tener claro ese objetivo. A partir de ahí, las uniones y los clubes deben trabajar en eso. ¿Por qué existen las franquicias y qué es lo que se busca? Pasó con el Súper Rugby, que fue una gran decisión que tomó la Unión Argentina de Rugby diez años atrás y que fue involucrar a Los Pumas en un torneo internacional profesional. De ese modo empezamos a tener a todos los jugadores en un mismo momento, compitiendo juntos. Para eso tenés que buscar un torneo más local. No podemos viajar a Nueva Zelanda, Sudáfrica… Genera mucho desgaste y cansancio. Tenemos que mejorar la competencia en América. Y eso se pensó hace algunos años y la pandemia lo frenó", dijo.

"Hay que tratar de generar esa competencia pero no con muchos clubes de Argentina sino que Chile se desarrolle y crezca, que Uruguay tenga su equipo competitivo, Brasil y Colombia también, al igual que Estados Unidos y Canadá. Y que haya un gran torneo de América. Y que nuestros Pumas puedan participar todo el año en un torneo de América, que es lo que le pasa a Europa y a los seleccionados de las islas (del Pacífico). Tener una competencia profesional pero sin generar un rugby profesional en el país", explicó.

"A lo mejor con el correr del tiempo haya cuatro franquicias profesionales en Argentina, pero nada más. Que eso genere 160 o 200 jugadores profesionales desde donde saldrán Los Pumas, quienes nos van a representar en el mundo. El resto tienen que ser amateurs. Por supuesto que es fácil decirlo. Hay que ver cómo se va a implementar, pero iremos tratando. Hacia allí tiene que ir el norte del rugby argentino", concluyó.