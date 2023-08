Coronel Suárez festeja con la música y el color de Los Caligaris

Con la entrega de distinciones, homenajes, un gran desfile y el esperado recital de Los Caligaris, Coronel Suárez se apresta a celebrar hoy tres fechas muy significativas para esta comunidad, como son el 199° aniversario de la Batalla de Junín, el 141° aniversario de la creación del distrito y el 140° aniversario de la fundación de la ciudad cabecera.

Las actividades comenzarán a las 9.30, con la concentración de las autoridades en el hall del Palacio Municipal para luego trasladarse al mástil ubicado en la intersección de las avenidas Sixto Rodriguez y Alsina, a fin de izar la bandera nacional.

A las 10.15 se colocará una ofrenda al pie del Monumento al Coronel Isidoro Suárez en la plaza San Martín y 15 minutos después se iniciará la ceremonia oficial en la sede del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), en Alsina y Lamadrid.

Allí se entregarán distinciones al Club Del Progreso por cumplir 100 años en la comunidad; al ex Colegio Nacional y ex Escuela Normal Superior, el Centro Educativo para Adultos y el Hogar de Ancianos “Domingo Goñi”, que cumplen 75 años; el Jardín de Infantes Nº 904 “Constancio C. Vigil” de Villa Belgrano y LU36 Radio Coronel Suárez, por su medio siglo de vida; y el Colegio Fasta San José, el grupo Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero, y dos comercios tradicionales de la ciudad que festejan 25 años de vigencia.

Luego vendrá el turno de los discursos de las autoridades.

El intendente Ricardo Moccero anticipó que en su discurso destacará "el crecimiento intenso de Suárez en todo sentido: cultura, deportes, obras públicas y demás".

Destacó entre otras cosas el avance de los últimos años en materia de educación con la creación y posicionamiento de CREUS como oferta educativa regional que aspira a transformarse con el tiempo en una Universidad. Además resaltó la obra pública realizada, especialmente en cuanto a cordón cuneta, asfalto, cloacas y viviendas.

“Coronel Suárez es el distrito de la familia, nos une a todos, es solidario y pujante. La gente es muy exigente en lo que reclama y quiere y por suerte nos toca a nosotros gobernar en esta etapa”, subrayó.

Tras destacar el saludo del gobernador Axel Kicillof, de raíces suarenses, y del ministro de Economía y actual candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, dijo que el objetivo de los festejos es que "la gente se manifieste alegremente en cada uno de los eventos organizados".

“Para gobernar hay que tener pasión por ayudar, hay que estar al lado de la gente, del que más sufre, del más humilde. Estoy orgulloso de los habitantes de Coronel Suárez y de este país que tiene muchas posibilidades de crecimiento. Vamos a continuar trabajando por un Coronel Suárez más grande”, enfatizó.

El desfile cívico institucional comenzará a las 13.30 sobre la avenida Alsina, para posteriormente trasladar la actividad a la avenida Casey donde habrá espectáculos artísticos, stands gastronómicos de instituciones, artesanos, patio infantil, la música de Auténticos Descendientes y DJ Mach Producciones.

Sobre las 16.30 saldrá al escenario el grupo cordobés Los Caligaris, una banda que fusiona ritmos como el rock, cuarteto, ska y las artes circenses.

Distinciones

En el marco de estos festejos el intendente municipal Ricardo Moccero hará entrega de la distinción al Suarense Destacado 2023, que este año recayó en el médico cardiólogo Alberto Caccavo; al Joven Destacado 2023, el estudiante de abogacía e integrante de la Selección Argentina de Para-Arquería Simón Chismak; al Deportista Destacado 2023, el joven basquetbolista Mateo Rincón; a los Destacados Culturales 2023 Camina Meier, Agustín Palacio y Luz Aguirre; y a la Trayectoria Deportiva 2023, el Olimpia de Plata en Bochas Néstor “Nene” Arce, quien se retiró de la actividad hace unas semanas.