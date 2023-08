Francisco: "La Iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales”

El papa Francisco aseguró este domingo que la Iglesia católica “está abierta a todos, también a los homosexuales” y que “luego cada uno elige a Dios por su propio camino”.

Durante la Jornada Mundial de la Juventud, el pontífice había planteado que la Iglesia que debe ser abierta “a todos, todos, todos”.

“Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia los guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante -dijo-. No se puede decir que a los homosexuales no y a otros sí porque el Señor es claro: no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes o guapos y feos”.

“No me gustan las reducciones, no es cristiano”, afirmó.

Las declaraciones del Papa se produjeron en respuesta a un periodista que preguntó cómo Francisco puede decir “todos” cuando las personas LGBTQ y las mujeres están excluidas de los sacramentos. La respuesta fue abstracta, señalando en referencia a la cuestión de la ordenación o el matrimonio homosexual que aunque la iglesia tenga leyes, no significa que la iglesia esté cerrada a esas personas. Por el contrario, dijo, deben ser acompañados por la iglesia.

Recientemente, Francisco volvió a reiterar que “los transexuales son hijos de Dios”.

“El Evangelio es para todos. Es un principio que me mueve mucho y que es mi filosofía. Jesús dice: ‘Vayan a traerme a todos, sanos y enfermos, justos y pecadores’. A todos. Y acá adentro vienen todos. Si la Iglesia no tiene esto que Jesús le enseñó, no es Iglesia. Todos tienen que sentirse dentro, que ser acogidos dentro. No podemos claudicar de eso, porque el Señor nos lo enseñó”, dijo.

En enero pasado, el Papa había criticado las leyes que criminalizan la homosexualidad como “injustas”.

También había remarcado dijo que "Dios ama a todos sus hijos tal y como son" y había pedido a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia.

“Ser homosexual no es un delito”, había destacado. (con información de Infobae)