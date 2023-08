Baldur's Gate III se lleva el mundo por delante a dias de su lanzamiento

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Para muchos la primer experiencia dentro de un juego de rol es algo que jamas se olvida, y no podríamos estar más de acuerdo con esta afirmación. Baldur's Gate III es sin lugar a dudas un lindo lugar para comenzar este tipo de aventuras, y que mejor que hacerlo que con un maravilloso trailer que nos muestra brevemente por donde irá esta fantástica, e intrincada, historia.

Esta tercer entrega dentro de la saga fue sin lugar a dudas esperada mucho tiempo por los más fanáticos de la saga, quienes en todo momento, buscaron en otros juegos de este estilo amortiguar el hype que se venía con la salida de un título de este calibre. Cabe recordar que nos encontramos frente a un juego de rol bien old school con combate por turnos, puntos a repartir entre los distintos stats y por sobre todas las cosas, una inmensa cantidad de decisiones que afectarán el desarrollo de nuestro personaje y de nuestra aventura.

La gente de Larian Studios logró sin lugar a dudas plasmar años de trabajo entre Wizards of the Coast y toda la comunidad de Dungeons and Dragons, que sin lugar a dudas al dia de hoy, sigue creciendo a pasos agigantados gracias a la llegada de este tipo de juegos al mainstream del cine y la tv.

Baldur's Gate III ya se encuentra disponible para su compra en Steam a un precio de ARS$ 9.999 .