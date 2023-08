Preocupación en Suárez: el mercado inmobiliario se retrajo desde 2019

La vigente Ley de Alquileres ha provocado en un país con altos niveles de inflación, que los dueños de propiedades decidan no alquilarlas. Por esta razón, en gran parte del país y la zona se está observando un incremento en la demanda de inmuebles, que afectad de la misma manera a los precios, mientras que la oferta se retrajo.

En Coronel Suárez advierten que la ciudad no escapa a esta realidad, a lo que se suma una situación agravante y que gana adeptos, como es el advenimiento de los alquileres temporarios.

En ese sentido, la martillera Ana Lía Pogost sostuvo que “la demanda de alquileres es mucha”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“En Coronel Suárez habrá un 2% de propietarios que sacaron su vivienda por la Ley de Alquileres, que es una ley que la verdad necesita inmediatamente un cambio urgente porque termina perjudicando a todo el mundo”, manifestó.

Al respecto, aclaró que en esta ciudad la demanda de inmuebles es grande porque cada vez más personas la eligen para vivir.

“Desde la pandemia se empezó a trabajar en forma online y también volvieron los chicos de Coronel Suárez, junto a profesionales que regresaban con sus familias y gente que busca un interior más tranquilo que la convulsionada Buenos Aires”, dijo.

Respecto de los valores que se están manejando en la actualidad, la martillera dijo que “la ley incide desfavorablemente para ambas partes, porque un propietario en un país que tiene este nivel de inflación no puede cobrar lo mismo por más de 12 meses”.

“Entonces, el tener un capital como el que se tiene en un inmueble, arriesgarlo e invertir para ponerlo en el mercado, necesita de reglas claras”, manifestó.

La martillera señaló que en Coronel Suárez son necesarias al menos 150 propiedades para alquilar.

Pogost consideró que “el Estado tendría que beneficiar -al dueño de un inmueble en alquiler- con alguna quita de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias”.

“En cambio, lo castiga porque tiene la obligación de denunciar en AFIP los contratos. Eso es para perseguir a ese propietario en la parte impositiva”, manifestó.

Por otro lado, agregó que “el inquilino está feliz porque paga poco, pero también sabe que es poco para los valores de mercado en ese momento, y cuando le dicen que el aumento del alquiler es del 100% o más, se agarra la cabeza”.

Por ello, la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Martilleros y algunos legisladores demandan que la nueva ley plantee un ajuste semestral, además de un plazo de dos años en los contratos.

“Las ventas del inversor no existen más: antes el mercado se movía mucho con los inversores, porque a la gente le convenía comprar y alquilar; hoy eso no conviene. Entonces, las ventas de propiedades que se hacen son únicamente para aquel que necesite vivir. El inversor no existe más hasta que no cambie realmente”, dijo.

Pogost recordó que la ley actual “fue votada por unanimidad por todos los legisladores”. “El proyecto lo llevó la Asociación de Inquilinos y la ingresó un legislador del PRO. Nadie va a tocar esta ley antes de las elecciones, porque a nadie fijar una postura antes de las elecciones”, advirtió.

En ese sentido, señaló que en Coronel Suárez son necesarias al menos 150 propiedades para alquilar.

“Hoy las ventas están bastante paradas, y esto pasa en Argentina en general. Los precios se han reacomodado para abajo en lo que son propiedades viejas. Ya desde 2019 venimos con un retiro del comprador y del inversor del mercado, porque se guarda el billete: esto es lo que está pasando, que paralizó las ventas”, completó.