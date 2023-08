Gasoducto Kirchner: se completó el llenado y se avanza con otras obras

Desde mediados de semana, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner se encuentra operativo y en condiciones de transportar 11 millones de m3/día de gas natural desde Vaca Muerta.

Así lo confirmó Energía Argentina S.A. (Enarsa) que anunció la conclusión del proceso de llenado y presurización.

Ahora, el mercado energético está a la espera de definiciones centrales del Ministerio de Economía sobre las siguientes etapas del Plan Transport.Ar para expandir la capacidad de transporte de gas desde la Cuenca Neuquina -donde está Vaca Muerta- hacia el centro y norte de la Argentina, completar la sustitución de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y abrir la llave de las exportaciones regionales a Chile, Brasil y Bolivia.

Al completarse la carga total (line pack) con 25 millones de m3, el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner puede inyectar gas a la red troncal a través de la conexión con el NEUBA II en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, desde donde llega a los centros de consumo.

El jueves pasado, en horas de la tarde, se concretó la vinculación con el Neuba II para su transporte hacia el anillo del Gran Buenos Aires, llevando 11 millones de m3 al día.

La noticia fue celebrada por el ministro de Economía, Sergio Massa, al indicar que "con el primer tramo del gasoducto operando al 100% logramos en tiempo récord una obra que es clave para el desarrollo energético e industrial de la Argentina".

Este proceso comenzó el 20 de junio, en forma progresiva y escalonada, y se llevó a cabo según los plazos previstos y usuales para llevar adelante este tipo de operaciones, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad necesarias, explicó Enarsa en un comunicado.

“Estamos muy orgullosos de informar que se ha completado el llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y ya se encuentra operativo”, señaló Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina y destacó “el enorme esfuerzo realizado para completar el objetivo que nos habíamos propuesto con esta obra que es fundamental para nuestro país porque marca el comienzo de una nueva etapa con menos importaciones y más trabajo argentino”.

La apertura de la primer válvula de llenado fue el 20 de junio y el acto de apertura de la última, el 9 de julio con un masivo acto político con presencia del presidente Alberto Fernández la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y la fórmula presidencial oficial, Sergio Massa y Agustín Rossi.

Los próximos pasos en la hoja de ruta de Energía Argentina S.A., la firma estatal a cargo del megaproyecto energético, es finalizar la construcción e inaugurar antes de fin de año las dos plantas compresoras, una ubicada en la localidad neuquina de Tratayén, y la otra en la bonaerense Salliqueló, que permitirán casi duplicar el transporte de gas a 21 millones metros cúbicos diarios, 5 millones cada una.

El costo de estas dos obras insumirá unos u$s 200 millones y ya están en marcha.

En línea con la utilización de fechas patrias para las inauguraciones vinculadas al GPNK, se previó que las plantas pondrían ser inauguradas el 17 de agosto y 11 de septiembre.

Sin embargo, fuentes oficiales estiman que esas fechas podrían postergarse.

Según el pliego de contratación, la entrega del Apto Para Funcionar (APF) que emitirá la ex Enarsa para Tratayén se fijó para el 7 de septiembre, mientras que para Salliqueló se estableció en el 16 de octubre.

En el proceso de la Licitación Pública Nacional GNK 12, Energía Argentina adjudicó la Planta Compresora Tratayén a Sociedad Argentina de Construccion y Desarrollo Estrategico (Sacde, del Grupo Pampa), y la Planta Compresora Salliqueló a la UTE Contrera Hermanos-Esuco. Para esta compulsa se habían presentado cuatro oferentes: BTU, Esuco-Contreras, Sacde y Techint.

Días antes de lanzar la licitación, en noviembre de 2022, se amplió el presupuesto oficial para estas obras en unos $4.000 millones adicionales. Para la planta de Tratayén pasó de $14.660 millones (u$s 92 millones de ese momento) a $16.700 millones (u$s105 millones ) y la de Saliqueló se elevó de $ 13.500 millones (u$s 86 millones) a $15.500 millones (u$s 98 millones).

Finalmente Energía Argentina S.A. adjudicó el renglón 1 a Sacde por $19.925.776.438 y el renglón 2 a Contreras Hermanos-Esuco SA por $16.706.271.512.

La construcción de las plantas estaba prevista originalmente para la etapa siguiente del Gasoducto, para 2024, pero fueron adelantadas un año por el avance de las obras.

Sin contar las dos plantas, el presupuesto para la construcción del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner fue de $220.000 millones, a lo que se fueron sumando adecuaciones por la escalada del dólar en los 178 días, tiempo récord que demoró terminar el caño.