“Es la lesión más grave y rara de mi carrera, pero más me duele el presente de Liniers”

“Fue la lesión más grave y más rara que sufrí en mi carrera, cuando me dieron el diagnóstico no me dijeron cuanto iba a ser el tiempo de rehabilitación y esa incertidumbre fue la que más miedo me dio”.

Franco Lefiñir, que está cumpliendo con su tercera temporada seguida en Liniers, dejó de contar los días como los presos y la semana que viene comenzará a entrenar normalmente a la par del grupo, después de dos meses de permanentes estudios y controles para comprobar que la herida había cicatrizado y que todo alrededor estaba en perfectas condiciones.

El 3 de junio, en el cotejo que el Chivo perdió como local ante Sol de Mayo, por la fecha 14 del actual torneo Federal A, el central brasilero Uirá de Olivera Marques cayó encima de Lefi, quien sufrió una luxación externo clavicular izquierda y una derivación inmediata al hospital Privado del Sur.

“¡No sabés lo mal que lo pasé! La clavícula se salió de lugar, pero en vez de ir hacia afuera se metió hacia adentro, comprimiéndome el esternón y presionando sobre las vías respiratorias. Mientras esperaba fecha para la operación, me costaba respirar, tenía que dormir boca arriba y debía tener el cuerpo totalmente inmovilizado”, contó el volante surgido en Tiro y que llegó a disputar la B Nacional (2018-2019) con Olimpo.

--¿No te podías levantar ni al baño?

--No, hacía todo acostado, en posición plana y sujetándome la zona afectada. Estaba asustado, porque escuchaba que era una lesión poco habitual en un futbolista y no sabía si iba a poder a volver a jugar este año o recién en 2024. Hasta que cuatro días más tarde, el 7 de junio, me pudieron intervenir quirúrgicamente y las manos del médico Marcos Lucero fueron las responsables para que salga todo bien.

“El doc y el kinesiólogo (Fabio Pontet) me explicaron como había sido todo, me dejaron por escrito cuales eran los pasos a seguir y eso me dejó mucho más tranquilo”.

--Si el desplazamiento de la clavícula no comprometió a ningún órgano se puede decir que fue una desgracia con suerte, ¿o no?

--Tal cual. Si en el arrastre hacia daño, era peligroso, pero mucho más grave podría haber sido si se me rompía una costilla y pinchaba, por ejemplo, a uno de los pulmones. Por suerte eso no sucedió y no quedaron consecuencias de la lesión.

“Las dos primeras semanas del post operatorio fueron de reposo absoluto, ya en la tercera empecé con movilidad. Tanto Marcos (Lucero) como mi familia fueron psicólogos permanentes durante la internación domiciliaria; me ayudaron a no pensar más de lo debido”.

--Encima con lo ansioso que sos...Te imagino caminando por las paredes.

--Ufff... Hubo momentos donde me dolían hasta los pelos; más que un malestar era fastidio. Mataba el tiempo jugueteando con mi hijo (Camilo, de siete meses) y charlando con mi señora (Rocío), la que fue y vino con los trámites administrativos y la que me dio la fuerza espiritual para que yo no decaiga anímicamente.

“Fue un desgaste mental grande, pero siempre me sentí acompañado, por seres queridos y gente allegada al club Liniers y al ambiente del fútbol local”.

--¿Ninguno te saludo palmeándote el pecho?

--Ja,ja... Sí, y me hacían ver las estrellas. A algunos los alcanzaba a frenar, pero en ocasiones me olvidaba y se me daba por abrazar, y en ese momento era como que el filo de un cuchillo bajaba del hombro hasta el brazo. Te cuesta ser consciente de que se te salió la clavícula, te lo puedo asegurar.

--¿Ya empezaste a realizar ejercicios con pelota o seguís con recuperación kinesiólogica?

--Tengo contacto con el balón, sigo fortaleciendo la zona afectada y hago mucho hincapié en lo físico. Entreno solo porque hasta que no reciba el alta definitiva (sería este lunes) no puedo tener contacto ni roces de partido. Vamos día a día, si la clavícula quedó fija y yo me siento seguro, seguramente hablaré con el cuerpo técnico para ver si puedo sumar unos minutos.

“Es triste verlo así”

“Aunque no sea del riñón del club, llevo mucho tiempo jugando en Liniers y me duele en el alma el presente del equipo en el Federal A; estamos en una situación crítica (la derrota ante Olimpo hizo caer al albinegro al último lugar de la Zona 1) y no sumamos ni siquiera cuando en un partido somos mejor que el rival”, sostuvo el “hacha” de 34 pirulos.

“Cuando estás mal, cruzado y con la autoestima baja, te pasa de todo. Un ejemplo claro es el gol en contra de `Pancho´ (Barez) en Viedma, ante Sol de Mayo, hace dos fechas. Fue una boludez, una jugada pava, algo que no sucedería si estaríamos bien de la cabeza como equipo. Ante Santamarina, en esta misma rueda, generamos situaciones, pero el rival nos llegó dos veces y nos ganó el partido. Nos cuesta hacer goles, eso está más que claro, y cuando nos equivocamos los adversarios no nos perdonan”.

--Quedaron últimos, en descenso: se puede decir que tocaron fondo.

--El desgaste, la falta de confianza y el hecho de acostumbrarse a perder nos gastaron mentalmente, pero si nos quedamos de brazos cruzados no vamos a conseguir nada. Tenemos que ponerle el pecho a la situación, trabajar más que antes, sobre todo porque veo que hay material humano y futbolístico como para sacar la situación adelante.

“Debemos volver a las raíces, retomar lo que hicimos en la primera rueda. El torneo es complicado, te enfrentás seguido con los mismos rivales y te toman la mano, aunque salir del pozo depende de nosotros. Tenemos que seguir creciendo como plantel y como grupo, afianzar las bases para que, pronto, podamos romper este maleficio que ya es incómodo y angustiante”.

--No tienen equipo para estar tan mal.

--Contamos con plantel y variantes como para estar más arriba. Hoy vemos todo negativo y eso nos está matando de a poco. Necesitamos ganar un partido para empezar a ver la realidad con optimismo y mejores expectativas. En algún momento tenemos que dejar de hacer equilibrio en el precipicio, pero te repito: todo depende de nosotros.

“La mala campaña repercute en el club, en todo sentido. El dirigente vive preocupado y el hincha se cansó de no poder festejar. Como equipo no contagiamos nada y somos los primeros en reconocerlo”.

--¿Hasta que punto llega el disconformismo del hincha?

--En Liniers la exigencia no es tan feroz ni el reclamo es violento, pero sentimos ese enojo del que sigue al equipo, del que va a la cancha. No es grato verte ahí abajo, hasta te pone de mal humor y no te deja descansar tranquilo. No me quiero poner el casete, pero somos los primeros que queremos salir de esta situación.

“Debemos aceptar y enfrentar la realidad, somo un grupo fuerte con jugadores muy valientes. En el plantel hay muchos chicos que saben lo que es Liniers, pero que por ahí no estaban acostumbrados a pelear una situación tan indeseable como la que nos toca. Hay que salir a pelear, a recuperar terreno, a ser lo que queremos ser; nada es imposible mientras se trate de un deporte donde todo se define en un campo de juego”.

--En ninguna parte del mundo un club hubiese bancado una campaña de 12 derrotas en 13 encuentros y que el técnico (Claudio Graf) declare que no le preocupa irse al descenso. Evidentemente en Liniers se banca un proceso.

--Sí, está claro, y la dirigencia tendrá sus motivos. Tal vez vea con buenos ojos el proyecto del cuerpo técnico más allá de los resultados, no lo sé, pero la racha negativa la tenemos que cortar nosotros, es nuestra responsabilidad más allá de lo que piensen los que manejan la institución. Tenemos que sumar, ninguno de los que hoy estamos en Liniers se quiere ir al descenso.

--Es increíble lo que extrañan a Cerato

--Un jugador fundamental, que hoy nos cuesta reemplazarlo porque como equipo no convertimos a un delantero en goleador. No tenemos un jugador de las características de él, Lautaro era único. Igualmente, que nos hayamos quedado sin gol fue porque dejamos de creer en nosotros mismos.

--Tenés una ganas de entrar y dar una mano...

--Uhhh, de afuera se sufre el triple. Sigo la pelota y me muevo para patear o cabecear, me vuelvo loco. Ya pasó más de una rueda y la ansiedad me come los nervios, pero hoy debo priorizar mi salud antes que hacer alguna locura. Siento que tengo que estar con mis compañeros, ayudar a revertir esta situación de m...

425

Presencias. Las de Franco en distintos equipos de Liga del Sur: 321 en Tiro, 72 en Liniers y 32 en Olimpo. Jugó torneos locales, Argentino A y B, Federal A y B Nacional. Marcó 39 golees (34 en el aurivioleta, 3 en el Chivo y 2 en el aurinegro) y los expulsaron en 22 ocasiones.