En tierra o asfalto, la fórmula parece ser idéntica para Agustín Pérez Meler

Talento y juventud, fórmula infalible. El camino del aprendizaje será, indefectiblemente, más corto de lo normal.

Mayormente, ello sucede con el grueso de pilotos que cumplen con ambas cualidades.

Y así como días atrás destacamos a Braian Quevedo, en esta ocasión haremos lo propio con un joven que ya es realidad en el automovilismo zonal: el bahiense Agustín Pérez Meler.

Existe una particularidad poco común y no muchas veces vista (Héctor Plano, ¿acaso uno de los más icónicos?) en su ascendente carrera deportiva; Agus goza de éxito simultáneo en tierra y asfalto, en dos disciplinas automovilísticas completamente antagónicas: Midget y Turismo Regional.

“Tengo las herramientas mecánicas para poder conseguir esos resultados y eso te hace todo mucho más fácil. Después, en lo personal, creo que logro adaptarme rápido a cualquier categoría, y eso me lo da también la tranquidad que tengo arriba y debajo del auto. Con calma y paciencia las cosas van llegando”, nos cuenta Agus.

Con sus jóvenes y frescos 19 años, Pérez Meler ya experimentó, en su primera temporada, el sabor del triunfo en un certamen veraniego del derrape, y también en la divisional zonal por excelencia, en la que afronta su tercer año.

Ese último y reciente halago, conseguido hace semanas en Pigüé, era el más anhelado por Agus, hijo de Mariano Pérez y nieto de Omar Meler, dos referentes del deporte motor en Bahía.

“Si bien tuve momentos de sentir esa presión por ganar, traté de relajarme, concentrarme y estar tranquilo, pensando que las cosas se iban a dar en su tiempo y momento indicado. Más en el Turismo Regional, que es a lo que más me quiero dedicar y a dónde más fuerte le apunto”, reconoció el vencedor de la quinta fecha, quien marcha 4° en el campeonato.

Desde su irrupción en los “autos grandes”, luego de una riquísima campaña y proyección en karting, Agus deslizó que su desvelo es el asfalto y hacia allí apunta los cañones en el mediano/largo plazo.

“Obviamente que la idea sería seguir progresando y aspirar a más. Dar un salto hacia alguna categoría nacional sería un sueño, pero hay que vivir la realidad, sobre todo económica, que ya es difícil para lo zonal y que sería aún mayor si pretendemos salir de la ciudad”, asumió.

—¿Qué tan difícil es ganar en el TR?

—Muy difícil, porque es una categoría extremadamente pareja, con muchos autos encerrados en poca diferencia. Eso lleva a todos a poner el 100% en cada momento y detalle. Venía muy cerca la posibilidad y en algún momento tenía que darse. Por suerte llegó”, reconoció.

—¿Es más difícil ganar que ser rápido?

—Te diría que ambas lo son. Pero una vez que lográs ser rápido, también cuesta mucho poder ganar por lo que decía antes. Por eso digo que una de las claves es no volverse loco y no meterse demasiada presión en busca de algo. Las cosas se dan mientras más tranquilo estás.

Su gran presente zonal se traslada al Midget, donde, casi por casualidad (aunque también por una decantación lógica), llegó hace poco más de un año a sumar sus primeros kilómetros.

“Cuando arranqué ya sabía que empezaba con algo bueno y que los resultados podían darse. Pero, en principio, iba a disfrutarlo y divertirme. Lo sigo haciendo, pero estando en la pista uno siempre quiere hacerlo bien e intentando ganar", contó Agus, revelación del último estival y ganador de la Copa de Plata.

—¿Cambiaron los objetivos con el Midget?

—Sigo con la misión de correr y disfrutar. Si me pongo algo en la mira por ahí me genero una presión que no me sirve y me perjudica. Voy tranquilo, a correr y esperando que las cosas se den naturalmente. Si los resultados aparecen, bárbaro. Pero con el abuelo (Omar) sabemos que queremos mejorar y dar otro salto, para eso ya estamos trabajando.

“Cambiar el chip”

De la tierra al asfalto y viceversa. Así transcurren, en mayor o menor medida, los fines de semana competitivos de Pérez Meler; situación que se agudiza en los primeros meses de verano, cuando todavía está en curso el TR y comienza el Midget.

Ya le ha ocurrido retirarse lleno de tierra del óvalo aldense y a las horas estar saltando sobre los pianitos del Ezequiel Crisol de Aldea Romana.

—¿Cuesta esa readaptación constante?

—Sí, cuesta. Son cosas totalmente diferentes y hay que cambiar el chip muy rápido. Tengo que aprovechar que soy joven y que las cosas pueden hacerse más fácil en ese sentido. Penás un poco en cada una, pero en un puñado de vueltas medio que te readaptas. Al menos por ahora está sucediendo así, ojalá siga de esa forma.