El primer alimento del bebé, sano y con todas las ventajas

Este año y en adhesión a la semana promovida a nivel mundial, con la participación de profesionales de diferentes ámbitos, se llevó adelante un encuentro sobre la importancia de la lactancia materna, considerando que es el primer alimento del bebé, el más rico y sano, y que presenta todas las ventajas y ninguna desventaja, según indicó a La Nueva. la licenciada Mónica Pagliaricci, jefa de los Centros de Atención Primaria de la Salud en Coronel Rosales.

El lema de este año, según indicó la profesional, fue poder hablar de la lactancia materna, pero desde la perspectiva de "Facilitando la lactancia".

"Esto obedece a que no solamente la figura de la mamá, sino al papá que está acompañando. No hace mucho tiempo, surge a través de una ley un pedido del hombre por la licencia luego de haberse convertido en padre y como corolario, nosotros desde Salud, entendemos que así como tiene este derecho, también tiene la obligación de la lactancia, más allá de la situación biológica de la madre que amamanta", expresó.

En las charlas que se desarrollaron a nivel local estuvieron presentes, entre otros, psicólogo, abogado, nutricionista y enfermeros del área de Neonatología tanto del Hospital Naval Puerto Belgrano como del Hospital Municipal "Eva Perón".

Sobre el tiempo recomendable para alimentar al bebé con la leche materna, dijo que "la obligatoriedad indica que es hasta los 6 meses porque a partir de allí el menor comienza con la ingesta del alimento sólido y elaborado. Pero nos encontramos con mamás que hasta el año y, a veces hasta los dos años, siguen amamantando, asociando a la otra alimentación".

"No hay un mínimo para darle al niño la leche de la mamá. Cada organismo actúa de manera diferente. A veces, sabemos bien que la leche 'no baja' rápidamente, sobre todo en las mamás primerizas. En las primeras 48 horas se alimenta con calostro, que tiene las mismas propiedades nutritivas que tendrá luego la leche después".

"Desde la esfera de Salud que nos compete en el distrito rosaleño, somos 'Hospital amigo de la madre y el niño', y bregamos para que la lactancia esté siempre presente y no dejamos bajar los brazos a las mamás cuando se presenta algún problema. La idea es no recurrir inmediatamente el biberón y la leche de fórmula. Pretendemos que la mamá se sienta acompañada, con un compromiso extra, para lograr que el tiempo de lactancia sea el mayor posible. Si se llega a los 6 meses, es bárbaro, y si no es así, estará bien porque la leche produce un alto grado de inmunidad para el niño", comentó.

En tanto, mientras se desempeñó en el área de Neonatología, recordó que cuando nacía un bebé y su mamá tenía alguna dificultad en las primeras horas, por indicación médica "reemplazábamos ese alimento con un suero glucosado mediante un vaso. El niño, a las pocas horas de llegar a la vida extra uterina, ya está en condiciones de poder deglutir y nosotros nunca le dimos mamadera y sí utilizábamos un vasito".

En cuanto a las consecuencias para el bebé al no poder acceder a la leche de su mamá, dijo que "quizás no tendrá deposiciones tan continuas y lo escencial es que no tendrá la mayor inmunidad posible. Entonces, una gripe o una fiebre tal vez le cueste transitarla un poco más de días".